Pred predsedníctvom v Únii chcú dokončiť renováciu Reduty

Na čele Únie budeme počas druhého polroka 2016. V Redute stále nie sú zrekonštruované priestory kasína.

20. sep 2014 o 14:32 TASR

BRATISLAVA. Vláda má ambíciu pre potreby slovenského predsedníctva v Európskej únii zrekonštruovať doposiaľ nedokončenú časť Reduty, ktorou sú priestory kasína.

Budovu Slovenskej filharmónie, ktorej veľká renovácia sa skončila po dvoch rokoch v decembri 2011, vytypovalo ministerstvo zahraničných vecí ako miesto stretnutia na najvyšších úrovniach.

Slovenská filharmónia patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry.

Nezapočítajú do nákladov

"Je predmetom rokovania medzi ministerstvami kultúry a financií, aby sa našli finančné prostriedky. Toto je ale typický výdavok, ktorý sa nebude započítavať do nákladov predsedníctva, keďže zrekonštruované priestory budú slúžiť aj po jeho skončení," priblížil pre agentúru TASR štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík s tým, že bolo otázkou času, kedy sa kasíno zrenovuje, pričom blížiace sa predsedníctvo by to mohlo urýchliť.

Predpokladá sa, že s prácami sa začne na budúci rok.

Rovnako minister kultúry Marek Maďarič je presvedčený o potrebe rekonštrukcie kasína. Peniaze však v rámci svojho rozpočtu na to nedostal.

Podľa neho si preto vláda musí odpovedať na to, či tieto priestory potrebuje, alebo má lepšie.

"Toto nie je otázka, ktorá sa týka len ministerstva zahraničných vecí alebo kultúry. Ak chceme dôstojne Slovensko reprezentovať, tak sa 3 až 3,5 milióna eur musí nájsť," konštatoval Maďarič.

Podujatia budú v Bratislave

Problematiku financovania opätovne pripomenul na tohtotýždňovom zasadnutí vlády, na ktorom sa preberali výdavky na prípravu a zabezpečenie predsedníctva.

Slovensko bude na čele Únie počas druhého polroka 2016.

Taktiež ju otvoril na rokovaniach so šéfom rezortu financií Petrom Kažimírom o rozpočte ministerstva kultúry. "Hoci to nie je vitálna otázka rezortu kultúry, je to dôležitá otázka Slovenskej republiky ako takej. Odpoveď zatiaľ nemám," ozrejmil.

Prevažná väčšina podujatí sa počas predsedníctva bude konať v Bratislave alebo jej blízkom okolí.

Potrebné bezpečnostné a logistické kritériá okrem Reduty spĺňajú vládny hotel Bôrik, historické priestory Národnej rady na Župnom námestí a kongresová sála rezortu diplomacie. V Redute bude aj priestor pre tlačové centrum predsedníctva. Očakávaná účasť novinárov sa môže pohybovať od 40 do 300 osôb.