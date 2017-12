Zubár: Bál by som sa zubára, ktorý odmieta HIV pozitívnych

Coly, Jupíky, iné sladené či kyslé nápoje sú pre deti zločinom, tvrdí Libor Michna.



Coly, Jupíky, iné sladené či kyslé nápoje sú pre deti zločinom,

tvrdí v rozhovore zubár Libor Michna



[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="http://i.sme.sk/cdata/8/73/7395668/3.jpg" author="" longread-pos="full"] LIBOR MICHNA (na fotografii Gabriela Kuchtu) sa narodil v roku 1974 v Liptovskom Mikuláši. Vyštudoval stomatológiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a postgraduálne aj klinickú parodontológiu na univerzite UCLAN v anglickom Prestone. Osem rokov pracoval ako zubár na klinike v škótskom Glasgowe, posledné dva roky spolu s manželkou prevádzkujú súkromnú ambulanciu ArtDentistic Dental Clinic v Bratislave. Má tri deti, medzi jeho hobby patria knihy a šport.[/content]

Ja mám naozaj ľahkú voľbu, zubárkou je aj manželka.

Pracovali ste v Škótsku aj na Slovensku. Čo viac ničí chrup – whisky či borovička?

(smiech) Ak vezmem do úvahy chrupy oboch národov, tak borovička, hoci v Škótsku som tiež videl všelijaké prípady.

Súdite v súkromí ľudí podľa toho, v akom stave majú zuby?

Nie. Zuby síce celkom prirodzene sledujem, ale nikoho nesúdim, je to každého osobná vec. Jediným kritériom na súdenie môže byť len to, či ide o dobrého alebo zlého človeka.

Pijete sladené nápoje ako cola?

Mám ich veľmi rád, ale obmedzujem ich. Jeden som si dokonca dal aj pred rozhovorom, lebo som nič nejedol. Obmedzujem sa však nie kvôli zubom, ale preto, lebo je v nich veľa cukru a človek to potom cíti na bruchu.

Exriaditeľ Coca-Coly mi potvrdil, že v jednom litri nápoja je až 25 kociek cukru.

To je neskutočné množstvo, strašne veľa aj na zuby koňa. Preto je nezmysel dávať takéto nápoje deťom. Coly, Jupíky, iné sladené či kyslé nápoje sú pre ne až zločinom.

Niektoré matky deťom úplne odmietajú dávať sladkosti, ktoré obsahujú cukor, takže neochutnajú čokoládu či cukríky. Je to správne, alebo ide už o extrém?

Nie je správne vôbec im ich nedávať, veď sú to deti a potrebujú aj takéto potešenie. Ak sa to robí s mierou, je to v poriadku. Okrem toho zakázané ovocie chutí najviac, takže ak to rodičia deťom nedoprajú, nájdu si to inde – v škôlke, u kamarátov či u starých rodičov, čo môže dopadnúť oveľa horšie.

Stretávate sa často s tým, že niekoho bolí zub a, paradoxne, nejde k zubárovi práve zo strachu z bolesti?

Veľkým problémom ľudí na Slovensku naozaj je, že chodia k zubárom neskoro. Otvorene treba povedať, že zanedbávajú prevenciu, čo má za následok fatálne kazy a deštrukcie chrupu.

Prečo na to kašleme?