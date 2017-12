Prezidentská vila chátra desať rokov. Pozrite sa dovnútra

Andrej Kiska stále nevie čo s ňou. Účel rezidencie prezidenta zjavne plniť nedokáže a je v zlom stave.

21. sep 2014 o 19:38 Miroslav Kern

Storočná vila ponúka nádherný výhľad do obrovskej záhrady cez zatekajúce plastové okná z čas Alexandra Rezeša.(Zdroj: SME - Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA. Je na mieste s najdrahšími pozemkami na Slovensku.

Vedľa býva Milan Kňažko, pár desiatok metrov ďalej majú rezidenciu britský aj americký veľvyslanec a vilu tu stavia aj lobista Miroslav Výboh. Ďalším susedom je 6845 padlých ruských vojakov v areáli pamätníka Slavín.

Hodnota 43-­árového pozemku sa pohybuje nad štyrmi miliónmi eur, hodnota trojpodlažnej vily v státisícoch.

Rezidencia prezidenta Slovenskej republiky je však už viac ako desať rokov prázdna a chátra. Rudolf Schuster ju dal kúpiť za 1,2 milióna eur, potom z nej odišiel, keď praskol kotol a čiastočne vilu zaplavil.

Prezidentská kancelária do vily roky novinárov nepúšťala. „Organizovane“ sa do nej mohli dostať len raz - v roku 2001, keď sa do nej Schuster nasťahoval.

video //www.sme.sk/vp/30744/

Už vtedajšia návšteva bola zvláštna. Nielen pre zistenie, že vila nie je dobre využiteľná na rezidenciu prezidenta.

Čudné pocity v novinároch vyvolávalo aj to, že sa pohybovali v priestoroch, ktoré boli obývané: prechádzali sa po spálni s perinami prezidentského páru či po kúpeľni, kde boli zubné kefky a parfumy prezidenta a prvej dámy.

Minulý týždeň sa redaktori SME do vily vrátili a strávili v nej viac ako hodinu. Prečo vilu nechcel Ivan Gašparovič a nenasťahuje sa do nej ani Andrej Kiska?