Lipšic: Sieť v komunálnych voľbách nahráva kandidátom Smeru

Kandidáti Siete podľa lídra Novy odoberú hlasy silnejším pravicovým kandidátom.

23. sep 2014 o 14:24 TASR

BRATISLAVA. Líder hnutia Nova Daniel Lipšic si myslí, že postup strany Sieť vo voľbách primátorov Bratislavy, Košíc a Prešova nahráva kandidátom s podporou Smeru Milanovi Ftáčnikovi, Richardovi Rašimu a Pavlovi Hagyarimu.

Vyhlásil to v diskusnej relácii agentúry TASR.

Vo všetkých týchto mestách postavila Sieť do primátorského boja nové tváre, ktoré podľa Lipšica v konečnom dôsledku odoberú hlasy silnejším pravicovým kandidátom.

Iba jednokolové voľby

"Mrzí ma, že sa v niektorých veľkých mestách pravica rozbila, lebo ide o väčšinové voľby. Keď sme my dávali kandidátov na županov v dvoch krajoch, v Košiciach a Bratislave, urobili sme to len preto, že to boli dvojkolové voľby. Keby boli voľby jednokolové, nikdy by sme to neurobili, vyhlásil Lipšic.

V dvojkolových voľbách postupujú do druhého kola dvaja najsilnejší kandidáti, z ktorých potom voliči definitívne vyberajú napríklad predsedu samosprávneho kraja.

Voľby primátorov majú iba jedno kolo, kandidát, ktorý v ňom získa najviac hlasov, vyhráva.

V Bratislave kandiduje na post primátora ako nezávislý kandidát s podporou Smeru Milan Ftáčnik, s podporou KDH sa bude túto funkciu uchádzať Milan Kňažko. O tento post sa usiluje aj nezávislý kandidát, bývalý člen SDKÚ Ivo Nesrovnal, kandidátka Siete Tatiana Kratochvílová s podporou SDKÚ, Mostu-Híd a SaS a ďalších šesť kandidátov.

V Košiciach chce obhájiť post primátora Richard Raši (Smer), proti nemu stojí Rudolf Bauer (KDH, SDKÚ, Nova, SaS, SMK-MKP, KDS, OKS, DS a OĽaNO), kandidátka Siete a Mostu-Híd Alena Bašistová a ďalších päť kandidátov.

Proti primátorovi Prešova Pavlovi Hagyarimu, nezávislému kandidátovi s podporou Smeru, stojí Andrea Turčanová, ktorá je nominantkou širokej koalície strán KDH, SDKÚ, OĽaNO, Most-Híd, Nova a OKS, kandidát Siete Martin Ďurišin a sedem ďalších kandidátov.

Rozbili koalície, tvrdí

"Teraz, keďže sa rozbíjajú kandidáti v Bratislave, Košiciach a Prešove, nahráva to len a len kandidátom Smeru," konštatuje Lipšic.

V tomto nerozumiem postupu Siete, ktorá rozbila koalície v týchto veľkých mestách, lebo nahráva len kandidátom Smeru, pánovi Ftáčnikovi, pánovi Rašimu a pánovi Hagyarimu."

"A žiaľ, neobstojí ani fakt, že je to preto, aby boli v politike nové mená. Lebo v bratislavskom Starom meste podporuje Sieť pani Rosovú, starú harcovníčku," dodáva.