Vojaci končia v operácii v Afganistane, stiahli slovenskú vlajku

Ukončenie operácie ISAF je naplánované na koniec roka, potom sa slovenskí vojací zapoja do podpornej misie.

23. sep 2014 o 14:47 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí vojaci, ktorí pôsobia v operácii ISAF v Afganistane, ukončili operačné úlohy.

Zároveň stiahli slovenskú zástavu, ktorá roky viala nad slovenským kempom na základni v Kandaháre.

V utorok o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Balleková.

Pôsobenie v Afganistane končí 22. rotácia slovenských vojakov.

"Operačné úlohy sme úspešne ukončili, za čo by som chcel všetkým úprimne poďakovať. Som hrdý na to, že spoľahlivosť a dôvera v našich vojakov sa stala všeobecne známym pojmom u našich koaličných partnerov, no nezabúdajme že naša misia sa končí naším návratom k útvarom a rodinám, preto aj naďalej zachovajme rešpekt a bezpečnosť až do úplného ukončenia našej operácie," poznamenal vo svojom príhovore veliteľ slovenského kontingentu Zoltán Iboš.

Slovenským vojakom poďakoval za prácu aj veliteľ regionálneho veliteľstva juh, generálmajor Bills, ktorý vyzdvihol ich spoľahlivosť, poctivosť a aktívny prístup k plneniu úloh.

Príslušníci slovenských ozbrojených síl si zároveň prevzali medaily NATO za účasť v operáciách pod velením NATO a ďalej boli oficiálne odovzdaní pod národné velenie OS SR.

Ukončenie operácie ISAF je naplánované na koniec roka. Po tomto termíne by malo NATO v Afganistane pôsobiť v podpornej misii s názvom Resolute Support, do ktorej sa zapojí aj Slovensko.

Do novej misie by sme mali posielať po 65 vojakov v dvoch rotáciách ročne.