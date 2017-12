Parlament diskutuje o Ukrajine, opozícia chce doplniť uznesenie

Podľa Františka Šebeja nejde o žiadny geopolitický spor, ale o jasnú agresiu Ruska voči menšiemu susedovi.

23. sep 2014 o 16:58 SITA

BRATISLAVA. Uznesenie o situácii na Ukrajine, o ktorom diskutuje parlament, by sa podľa poslanca za SDKÚ Eugena Jurzycu malo doplniť.

Politické riešenie konfliktu podľa pozmeňujúceho návrhu opozičného poslanca musí plne rešpektovať nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

"Národná rada osobitne apeluje na Ruskú federáciu, aby nezasahovala do vnútorných záležitostí Ukrajiny, neposkytovala vojenskú pomoc vzbúrencom, rešpektovala nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a aby využila všetok svoj vplyv na dosiahnutie deeskalácie konfliktu," malo by sa podľa Jurzycu doplniť do vyhlásenia.

O identické vyjadrenia navrhol doplniť uznesenie aj predseda parlamentného zahraničného výboru František Šebej (Most-Híd).

Smer posledný odsek vypustil

Obaja opoziční politici pripomenuli, že ide o pôvodný návrh uznesenia, ktoré pripravilo aj ministerstvo zahraničných vecí, poslanci vládneho Smeru tento posledný odsek na výbore vypustili.

"Nie je to žiadny geopolitický spor. Ide o jasnú agresiu Ruska voči menšiemu susedovi. Rovnako ako nebol geopolitický spor, keď Rusi zabrali tretinu územia Gruzínska v roku 2008," povedal v rozprave Šebej.

"Bez tohto dodatku sa naše uznesenie stane teplým vzduchom, nezmyslom, ktorého obsah je diktovaný zbabelosťou, aby sme sa niekoho veľkého nedotkli," dodal na margo vyjadrení na adresu Ruska poslanec Mosta-Híd.

Šebej nechce zmienku o USA

Šebej rovnako navrhol, aby sa z uznesenia vypustila zmienka o USA.

"Národná rada od začiatku podporuje diplomatické riešenie súčasnej situácie na Ukrajine dohodou medzi Ukrajinou, Ruskou federáciou, Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými rešpektujúc zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny,“ uvádza sa v navrhovanom texte uznesenia.

Predseda zahraničného výboru zdôrazňuje, že USA nie sú súčasťou konfliktu a nepredstavujú žiadnu stranu sporu.

"Aj Japonsko a Austrália uvalili sankcie voči Rusku. Navrhujem vypustiť zmienku o USA, aby naše uznesenie dávalo elementárny zmysel," konštatoval Šebej.