Cukrovka pripravila o nohu vyše štyritisíc ľudí, polovicu zbytočne

Preventívne vyšetrenia nebezpečnej diabetickej nohy zdravotné poisťovne nepreplácajú.

23. sep 2014 o 20:39 Ján Krempaský

BRATISLAVA. 4065 ľudí s cukrovkou na Slovensku nemá niektorú z nôh.

Až polovica z nich by o končatinu nemusela prísť, keby na preventívne vyšetrenie prišli včas, preplácali by ho zdravotné poisťovne a kraje by mali dostatok diabetologických ambulancií, hovorí odborník.

Na Slovensku bolo podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2012 vyše 340­-tisíc diabetikov, čo je vyše sedem percent celej populácie.

Každý deň pribudne 30 nových pacientov s cukrovkou.

Ich počet podľa Emila Martinku, šéfa Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS), každý rok rastie.

Najviac v Trnavskom kraji

Amputovanú nohu má 1,2 percenta chorých. Je to síce o niečo menej ako v Česku, ale v celosvetovom meradle ide o priemer.

Najviac - ­ až 810 cukrovkárov ­ malo v roku 2012 amputovanú nohu v Trnavskom kraji. Najmenej, 298, ich je v Žilinskom kraji.

Martinka vysoké číslo trnavskej župy vysvetľuje nedostatkom diabetologických ambulancií. V poslednom období ich podľa neho niekoľko pribudlo.

Dôvodom amputácie je diabetická noha. „Ide o postihnutie štruktúr nohy, chodidla so vznikom otvorených a ťažko sa hojacich rán,“ vraví šéf SDS.

Má ju u nás podľa štatistík až osemtisíc diabetikov.

Niekto si diabetickú nohu nemusí dlho všimnúť, lebo sa často vyvíja bez príznakov.

„Medzi prvé príznaky patria poškodenia periférneho nervstva, ako sú mravčenie, pichanie, pálenie nôh a postupne až výrazné bolesti,“ opisuje Martinka.

Centrá v každom kraji

Na prvotnú diagnostiku je dobré skríningové vyšetrenie, tzv. neurotest. Na chodidlo pacienta nalepia náplasť, ktorá sa sfarbí podľa zloženia potu.

Test je hradený zo zdravotného poistenia, samotné vyšetrenie dotykovej a vibračnej citlivosti, na základe ktorých diabetológ vie určiť, či pacient má diabetickú nohu, však poisťovne nepreplácajú.

Martinka vraví, že diabetológovia ho aj tak robia zadarmo. Už preto kontaktovali aj ministerstvo zdravotníctva.

„Ministerstvo nemá právomoc vstupovať do zmluvných vzťahov medzi poskytovateľmi starostlivosti a zdravotnými poisťovňami,“ hovorí šéfka jeho komunikácie Zuzana Čižmáriková.

Ani diabetologických ambulancií podľa nej nie je málo.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa ich má podľa údajov, ktoré poslala, zazmluvnených viac, ako káže verejná minimálna sieť, dokonca aj v trnavskej župe.

Martinka vraví, že znížiť počet amputácií by pomohlo aj to, keby boli centrá pre diabetickú nohu v každom z ôsmich krajov. Dnes sú len v Bratislavskom, Žilinskom a Košickom kraji.