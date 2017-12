Ondrej Matej mal vysvetľovať slová o vplyvoch banky, podľa Pavla Freša nepožiadal o tlačovku.

25. sep 2014 o 10:29 TASR, Dušan Mikušovič

Kandidát na predsedu nepotvrdil, či za zmenu vedenia argumentoval aj tým, že je to prianie banky, ktorá patrí Pente.

BRATISLAVA. Vnútrostranícka kampaň pred sobotným kongresom SDKÚ vrcholí.

Kandidátke na podpredsedníčku Eve Babitzovej jej bývalí kolegovia z rádia Expres nahrali pesničku, v ktorej spievajú, že „je káva s mliekom a cukor žiadny, Eva je teraz čakateľ vládny“.

Jej spojenec a uchádzač o predsednícku stoličku Ondrej Matej zas v akčnej scéne spred sídla strany na Vajnorskej ulici v Bratislave márne lomcoval zamknutými dverami a dramaticky krútil hlavou.

„Bol som normálne vyhodený na ulicu,“ rozčuľoval sa.

Frešo menil zámky

Čo sa deje Pondelok: Kritici Pavla Freša sa dohodli, že na čelo strany presadia Ondreja Mateja. Utorok: Frešovi nedôverujú ani mládežníci v SDKÚ,zvažujú vystúpenie zo strany. Streda: V strane si vyhadzujú Pentu, jej banku vidia za bojom o šéfa. Štvrtok: Frešovho súpera Mateja vymkli z centrály SDKÚ. Sobota: V Senici sa uskutoční mimoriadny kongres SDKÚ, zíde sa na ňom približne 320 delegátov strany.

Matej na štvrtok ráno zvolal tlačovú besedu, ktorou chcel podľa vlastných slov upokojiť situáciu pred kongresom a ďalej neprepierať stranícke veci v médiách.

V centrále SDKÚ však o desiatej ráno nesedel žiadny zamestnanec, a tak sa Matej pokúsil dvere otvoriť vlastnými kľúčmi. Do zámkov však nesedeli.

„To vari nie je možné,“ vybuchol.

Niekoľko minút rozčúlenie predýchaval a potom tlačovku s názvom „Komu patrí SDKÚ“ improvizovane dokončil na ulici.

V emotívnom prejave zaútočil na súčasného predsedu strany Pavla Freša.

„Pán predseda, koľko ľudí chceš ešte vyštvať za to, že si povedia názor,“ pýtal sa. „To nie je tvoja strana.“

video //www.sme.sk/vp/30765/

Pentu nevysvetlil

Matej povedal, že SDKÚ obetoval svoj osobný život, kariéru aj peniaze. V minulom roku strane jeho firma venovala stotisíc eur.

„Ja sa pozerám, ako mi vlastné dieťa umiera,“ pokračoval na tlačovke. „Ja som zakladal tú stranu. Bojovali sme proti Mečiarovi na ulici a teraz sa ocitám na ulici ja.“

Po týchto slovách sa otočil a odišiel spred centrály skôr, než stihol vysvetliť, čo presne povedal na stretnutí s členmi z východného Slovenska.

Podľa viacerých z nich funkcionárov presviedčal, že záujem o výmenu vedenia má aj banka, ktorej SDKÚ dlhuje.

Necelé dva milióny eur si strana požičala ešte pred voľbami v roku 2012 od Privatbanky, ktorá patrí do skupiny Penta.

video //www.sme.sk/vp/30758/

Nahlásil, nenahlásil?

Frešo tvrdí, že Matej nepožiadal štandardným spôsobom tlačové oddelenie strany o zvolanie tlačovky.

„Čo mám napísať prosebný list veľkému predsedovi? Stalin taký nebol,“ oponoval Matej. Najskôr tvrdil, že tlačovku nahlásil, potom povedal, že sa hovorkyni strany Jane Zvončekovej nedovolal.

Frešo hovorí, že Matej klame, lebo inak by tlačovku mal. Nepoprel, že zámky nechal vymeniť. SDKÚ na Facebooku napísala, že zámky vymenili už dávnejšie, lebo pracovníci kancelárie strany stratili kľúče.

„Všetko ostatné sú len predkongresové intrigy a umelý problém,“ vraví Frešo. „Opakujem, že ak by o tlačovku požiadal, bude ju mať a zvolá ju tlačové oddelenie, ako to býva v sto percentách prípadov. To sa nestalo.“ Túto verziu potvrdila aj Zvončeková.

Podpredseda strany Martin Fedor, ktorý sa plánuje stať volebným lídrom, hovorí, že o výmene zámkov nevedel.