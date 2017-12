LGBTI aktivistka Romana Schlesinger vstupuje do SaS

Liberálnu stranu považuje Romana Schlesinger za jedinú politickú alternatívu voči homofóbii a extrémizmu.

26. sep 2014 o 10:54 TASR

BRATISLAVA. Rady liberálneho tímu SaS rozširuje občianska aktivistka za práva LGBTI osôb Romana Schlesinger.

Na piatkovej tlačovej konferencii jej vstup do SaS ohlásil líder strany Richard Sulík.

"Verím, že to presvedčí aj ľudí, ktorých sme sklamali nie dostatočne razantným presadzovaním týchto tém. Agenda osobných slobôd je však dlhodobo v našom programe a je to naša programová priorita," uistil Sulík.

Šéf liberálov upozornil, že Slovensko v oblasti práv LGBTI osôb zaostáva za vyspelými krajinami.

"Množia sa iniciatívy, ktoré obmedzujú práva týchto menšín. Extrémizmus, homofóbia či rasizmus sú pojmy, ktoré my odmietame," deklaroval.

Hlavnou motiváciu Schlesinger na vstup do strany bolo podľa jej slov presvedčenie, že SaS do slovenskej politiky nie len patrí, ale potrebuje aj výrazne posilniť.

"Je to jediná politická alternatíva voči týmto javom a iniciatívam. Mám tiež pocit, že som dosiahla strop v práci v treťom sektore a rada by som sa posunula ďalej. Práve v SaS dostanem priestor na to, aby som sa mohla venovať svojej primárnej agende," vysvetlila.

Zároveň tvrdí, že neexistuje jediný dôvod, ktorý by bránil politickému, legislatívnemu a spoločenskému zrovnoprávneniu LGBTI osôb.

"Všetko ostatné je postavené na demagógii a náboženskej ideológii, a to v krajine, ktorá je sekulárnym štátom. Pritom až 20 krajín Únie legislatívu pre páry rovnakého pohlavia už má," dodala.