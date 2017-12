Polis: Smer by nemal väčšinu, SDKÚ a SaS sú mimo parlamentu

Smer má takmer 37 percent, druhá Sieť necelých trinásť. Most s deviatimi predstihol KDH.

26. sep 2014 o 12:32 SITA

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali v septembri, ich víťazom by sa s 36,7 percenta stala strana Smer.

Na väčšinu v parlamente by to však Smeru nestačilo, stranu by v národnej rade zastupovalo 71 poslancov.

Vyplýva to z výsledkov telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia pre agentúru SITA, ktorý vykonali od 12. do 21. septembra na vzorke 1 312 respondentov.

Druhou najsilnejšou stranou by bola strana Sieť s 12,7 percenta a 24 mandátmi.

Nasleduje Most-Híd, ktorý by volilo 9,1 percenta opýtaných, čo by mu zaručilo 18 zákonodarcov v parlamente.

Štvrtú priečku by obsadilo KDH s 7,7 percenta a 15 kreslami v Národnej rade.

Do parlamentu by sa dostali aj strany OĽaNO a SMK, ktoré by volilo zhodne po 5,9 percenta respondentov. Obe strany by v parlamente zastupovalo po 11 poslancov.

Potrebnú päťpercentnú hranicu na vstup do parlamentu by podľa prieskumu neprekročila strana SaS (4,5 percenta), SNS (4,4 percenta), SDKÚ (3,8 percenta) ani Nova (3,1 percenta).

Preferencie sú vyrátané z 53-percentnej účasti. Nerozhodnutých bolo 27 percent respondentov, voliť by nešla pätina opýtaných.