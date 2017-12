Opozícia opäť navrhuje podrobnejšie priznania funkcionárov

Nové majetkové priznania dlhodobo blokuje Smer, opozícia je ochotná hovoriť o ústupkoch v novele.

26. sep 2014 o 13:51 SITA

BRATISLAVA. Poslanci všetkých opozičných strán v piatok do parlamentu predložili novelu ústavného zákona o konflikte záujmov, podľa ktorej by verejní funkcionári podávali podrobnejšie majetkové priznania ako dnes.

Opoziční zákonodarcovia tak chcú podľa Miroslava Beblavého zo Siete naplniť sľub, ku ktorému sa zaviazali všetky parlamentné strany pred voľbami v roku 2012.

Beblavý zdôraznil, že ak majú politici a ďalší verejní funkcionári podávať majetkové priznania v roku 2015 po novom, dnes je posledný deň na predloženie návrhu, ak ho má parlament schváliť do konca tohto roka s tým, aby účinnosť nadobudol od 1. januára 2015.

Oznámil to na tlačovej konferencii s Luciou Žitňanskou z Mostu-Híd a Martinom Poliačikom z SaS.

Smer chcel zákon pripraviť sám

Nové majetkové priznania dlhodobo blokuje vládny Smer. Na príprave nového zákona viac ako rok pracovala pracovná skupina, vrátane poslancov Smeru.

„Keď bolo všetko odsúhlasené, Smer cúvol a odmietol návrh podporiť,“ konštatoval Beblavý, ktorý pracovnú skupinu viedol.

Opozícia v piatok predložila kompromisný návrh, na ktorom sa v roku 2013 dohodla so Smerom a s ktorým najprv nemal problém ani predseda parlamentu Pavol Paška.

Neskôr Smer zmenil rétoriku, premiér Robert Fico aj poslanec Otto Brixi konštatovali, že nový zákon o konflikte záujmov pripraví vláda.

Naposledy Paška o tom, že na jeseň Smer predloží zákon o prísnejších majetkových priznaniach tak, aby platil od roku 2015, hovoril v júli.

„Dnes je posledný deň. Smer svoj sľub nesplnil, návrh nepredložila vláda ani poslanci,“ konštatoval Beblavý.

Vládna strana pritom podľa neho za dva roky nedokázala vzniesť voči spoločnému návrhu „jedinú relevantnú námietku“.

Beblavý Smer vyzval na podporu zákona. Strana opozičný návrh už raz zamietla minulý rok.

Priznania pre viac funkcionárov

Opoziční poslanci sú pripravení so Smerom diskutovať o prípadných úpravách predloženej novely.

Novela rozširuje okruh verejných funkcionárov, ktorí by museli Národnej rade predkladať majetkové priznania.

Tie by mali byť podrobnejšie, uvádzali by sa v nich všetky príjmy a mal by sa z nich dať vyčítať reálny majetok a majetkový prírastok v pomere k príjmom.

Oznamovať sa majú aj dary, ktoré presahujú 4 000 eur. Majetkové priznania sa budú podávať na nových tlačivách so záväzným vzorom.