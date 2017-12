Prezident bol pri pamätníku 9/11 a navštívil prestížnu univerzitu

Slovensku podľa Andreja Kisku chýba aplikovaný výskum aj lepšie podmienky pre start-upy.

27. sep 2014 o 6:40 tasr a Marek Bažík

Andrej Kiska na návšteve Massachussets Intitute of Technology v Cambridge.(Zdroj: TASR)

NEW YORK, BOSTON. Nikto by nemal mať pocit, že sa ho terorizmus netýka. Naopak, treba si uvedomiť, že teroristi môžu zasiahnuť kdekoľvek, a spraviť všetko pre to, aby sa tak nestalo.

Pri príležitosti sobotňajšej návštevy múzea a pamätníka venovaného útokom z 11. septembra 2001 v New Yorku to uviedol prezident Andrej Kiska.

"Jedenásty september definitívne zmenil náš pohľad na súčasný svet. Vidieť všetky tie pamiatky po ľuďoch, ktorí zomreli, prináša smútok a pocit, že teroristi môžu zasiahnuť kdekoľvek," uviedol Kiska po položení venca pri pamätníku 9/11 Memorial na mieste bývalého Svetového obchodného centra.

Hrozbu terorizmu, najmä v súvislosti s pôsobením Islamského štátu v Iraku a Sýrii, pripomenul Kiska aj vo štvrtkovom prejave na pôde OSN.

Prezident je od utorka na pracovnej ceste v USA, do vlasti sa vráti druhého októbra.

V nedeľu sa po návšteve Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey presunie na západné pobrežie Spojených štátov, kde strávi niekoľko dní v San Diegu a San Franciscu.

Bol na prestížnom MIT

Kiska sa v piatok zastavil v Bostone, výskumnom a technologickom centre východného pobrežia USA.

V Cambridge navštívil jednu z najlepších svetových univerzít - Massachusetts Institute of Technology (MIT).

"Rozprávali sme sa o e-learningu a metódach, ktoré by mali na vysokých školách fungovať, o aplikovanom výskume. Práca vysokých škôl je priamo prepojená na prax a prináša pracovné miesta," priblížil Kiska.

Za základné výhody našej ekonomiky považuje členstvo v Európskej únii, rozvoj automobilového priemyslu, ale aj mladých talentovaných ľudí, ktorí sú ochotní tvrdo pracovať a ísť za svojím cieľom.

Z nevýhod, naopak, vyzdvihol slabú prepojenosť vysokých škôl s praxou či chýbajúce podmienky pre firmy začínajúcich podnikateľov, tzv. start-upy.

"Nápadov je veľa. V prvom rade je potrebný dostatok času a v druhom rade súčinnosť vlády, parlamentu a všetkých inštitúcií na to, aby sa zásadné zmeny, ktoré napríklad v školstve potrebujeme, mohli uskutočniť," zdôraznil Kiska.

Ako to preniesť k nám

Aplikovaný výskum v praxi bol aj témou návštevy Whitehead Institute of Biomedical Research, ktorý sa zaoberá výskumom rakoviny a vývojom liekov proti nej.

Na tomto inštitúte pôsobí aj úspešná slovenská výskumníčka Zuzana Kečkešová, ktorá hlavu štátu po laboratóriách organizácie sprevádzala.

Ďalšou zastávkou prezidenta bol podnikateľský inkubátor Cambridge Inovation Center (CIC), ktorý sprostredkúva financie a priestory pre stovky začínajúcich firiem.

"Spolu so start-upistami, mladými začínajúcimi podnikateľmi, sme diskutovali o možnostiach, ako vytvoriť prostredie pre tých mladých ľudí, ktorí majú nápady, tušia, že majú niečo vymyslené, ale chýba im ešte zopár krokov k tomu, aby to dotiahli do konca," priblížil.

Kiska je presvedčený, že mnohé poznatky sa dajú preniesť aj na Slovensko, aj keď to bude potrebovať čas.

"Prezident nemá výkonnú moc, ale očakávam, že sa rýchlo stretnem s ministrom hospodárstva, ministrom školstva a presne o týchto veciach budeme diskutovať," dodal.