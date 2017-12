Frešo zostáva predsedom SDKÚ, podpredsedovia sa vzdali funkcií

Kritici nemali dostatok hlasov, i keď za Frešovo odvolanie bola väčšina.

kritici nemali dostatok hlasov, no za Frešovo odvolanie bola väčšina

o výsledku rozhodli neprítomní delegáti, neprišla viac ako stovka

Novotný, Štefanec a Fedor končia ako podpredsedovia strany

Ondrej Matej sa vzdal funkcie pokladníka a snem následne opustil

BRATISLAVA. Súčasný šéf SDKÚ Pavol Frešo zostáva aj po sobotňajšom mimoriadnom kongrese v Senici predsedom strany.

Odporcovia Freša museli na zmenu vo vedení presvedčiť tri pätiny z celkového počtu 332 delegátov, ktorých na kongres pozvali. Do Senice vôbec neprišla viac ako stovka členov.

Z 223 delegátov hlas nakoniec odovzdalo 210. Za odvolanie predsedu hlasovalo 160 členov, proti bolo 48. Dva hlasy boli neplatné.

Niektorí členovia strany v priebehu snemu zo senického kultúrneho domu, kde sa kongres konal, predčasne odišli.

Bol medzi nimi aj Ondrej Matej, ktorý ešte dopoludnia rezignoval na funkciu straníckeho pokladníka, aj teraz už bývalý generálny sekretár Štefan Kužma.

Freša po hlasovaní v sále potleskom vyzvali na odstúpenie.

Traja podpredsedovia Viliam Novotný, Ivan Štefanec a Martin Fedor sa následne vzdali funkcií.

Väčšina delegátov po hlasovaní odišla a kongres sa skončil predčasne.

Frešo: Kritici boli v menšine

Snaha o výmenu nemala podľa Freša silnú podporu v členskej základni. Podľa neho sú v menšine sú tí, ktorí ho chceli odvolávať. Zároveň si nemyslí, že strana je rozdelená.

"Ak by bola skutočná vôľa na moje odvolanie, tak by sa tri pätiny hlasov našli. Skôr si myslím, že to bolo isté maximum vzopätia, ktorého boli funkcionári schopní," podotkol.

Dôvody na odvolanie považuje za "čisto funkcionárske a tomu volič nerozumie.“ Podľa Freša sa teraz treba čím skôr postarať o to, aby SDKÚ vyslala k voličom zrozumiteľný signál.

Fedor: Frešovi sa čudujem

Fedor mal kandidovať na post predsedu, ak by sa podarilo Freša odvolať. "Ja sa čudujem, že zotrváva, lebo je pod veľkým tlakom. Tento výsledok je obrovským signálom pre Freša, že je tu veľká nespokojnosť," uviedol.

K uvoľneniu postu podpredsedu povedal, že nevidel som viac možnosť spolupráce. "Výsledkom 3:1 Frešo dostal signál, že je tu veľká nespokojnosť.“

Fedor cítil podporu pre zmeny, ktoré predkladal. „Žiaľ, vysoké kvórum na odvolanie neumožnilo presadiť zmeny,“ povedal. „Nádej pre stranu je dobrovoľné odstúpenie Freša.“

Novotný dúfa v happy end

Štefanec zdôraznil, že za Freša hlasovalo len 24 percent delegátov. "Napriek tomu sa vyhlasuje za predsedu SDKÚ. To, že mu veľká väčšina vyjadrila nedôveru, je jasným signálom, že väčšina si ho neželá," povedal europoslanec.

Frešo podľa neho zostal vo vedení sám. "Nemá generálneho sekretára, pokladníka, ani podpredsedov. Budeme hľadať spôsoby, ako stranu stabilizovať. Teraz tomu bráni predseda,“ dodal.

"Situáciou sa bude musieť zaoberať Prezídium. Verím, že toto je len prvý nevydarený diel nejakého seriálu, ktorý sa skončí happy endom. Musíme zachrániť SDKÚ. Verím v to," uviedol Novotný.

Kukan: Sme na úrovni SNS

„Je to hrozné, čo sa stalo za posledný týždeň,“ hovoril pred hlasovaním Eduard Kukan, ktorý patrí k posledným osobnostiam, ktoré sú s vedením strany spojené od začiatku.

„Padli sme na úroveň Slotu a Malíkovej, keď si na sneme Slovenskej národnej strany vypínali svetlá. Musíme sa dohodnúť, aby ten cirkus konečne prestal.“

Kukan ešte pred hlasovaním povedal, že v tejto chvíli vo vedení nevidí nikoho, kto by stranu dokázal viesť. „No možno sa objaví niekto nový.“

Matej sa nakoniec stiahol

S visačkou „hosť“ sa v sále objavila aj bývalá riaditeľka rádia Expres Eva Babitzová. Dohoda regiónov rátala s tým, že ju podporia za novú podpredsedníčku. „Áno, budem kandidovať,“ potvrdila pred hlasovaním.

Pôvodne sa o post chcela uchádzať ako súčasť tímu Ondreja Mateja, ktorý záujem o kreslo šéfa strany ohlásil iba tento pondelok.

Matej sa však po informáciách SME o čudnej záruke za úver strany v Privatbanke nakoniec rozhodol nekandidovať.