Hlina navrhuje za nezaplatené pokuty brať hnuteľné veci

Po zaplatení pokuty by zhabanú vec dostal páchateľ naspäť. Návrhom sa parlament bude zaoberať v októbri.

27. sep 2014 o 13:48 SITA

BRATISLAVA. Zlepšiť vymáhanie pokút udelených páchateľom priestupkov chce novelou zákona o priestupkoch nezaradený poslanec Alojz Hlina.

Opozičný poslanec presadzuje, aby páchateľom, ktorí pokutu za priestupok nezaplatia na mieste, mohol konajúci orgán odobrať akúkoľvek hnuteľnú vec podľa vlastnej úvahy, a to až do okamihu zaplatenia pokuty, po ktorom by túto vec bezodkladne vrátil.

„Odobratie veci by nebolo možné vykonať, ak vec slúži alebo má slúžiť na zabezpečenie základných životných potrieb, alebo ak je jej hodnota v nápadnom nepomere k povahe priestupku,“ uvádza Hlina.

Hlina právnou normou reaguje na situácie, kedy v blokovom konaní nemôže páchateľ priestupku zaplatiť pokutu na mieste.

Podľa súčasnej právnej úpravy ak nemôže páchateľ priestupku zaplatiť pokutu na mieste, vydajú mu blok s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty.

Prevzatie tohto bloku páchateľ priestupku potvrdí. Novelou chce Hlina zamedziť zneužívaniu spomínaného inštitútu zo strany osôb, ktoré už v momente prevzatia bloku vedia, že nezaplatia udelenú pokutu.

Návrhom sa parlament bude zaoberať na októbrovej schôdzi.