Frešo: Nové mená neprezradím, funkcionári by si ich počkali

Strana nie je v rozklade, tvrdí po mimoriadnom kongrese predseda SDKÚ Pavol Frešo.

28. sep 2014 o 19:06 Dušan Mikušovič

Vzburu zvládol len vďaka neprítomným delegátom, strane chýbajú podpredsedovia i sekretár.

Je pre vás výsledok sobotného kongresu výhra alebo prehra?

„V prvom rade je to zrážka dvoch konceptov. Konceptu, ktorý hovorí, že SDKÚ má byť strana, ktorá má hodnoty, program a ľudí, ktorí ich nesú do volieb. Druhý koncept by som pracovne nazval funkcionársky, čoho dôkazom je, že za sedem dní vygenerovali páni funkcionári troch kandidátov na predsedu SDKÚ. To, samozrejme, nikto nemôže označiť inak ako za funkcionárske handlovanie.“

Podpredsedovia mali podporu delegátov, ktorí na kongres prišli.

„Nazývajme veci pravými menami. Tu nešlo od mája o nejaký reštart SDKÚ, novú ponuku či nové tváre. Tu išlo o mocenský boj. Možno som si to neuvedomil ako jeden z prvých, za toto ma môžete kritizovať. No došlo mi to počas leta, keď pri každej dohode, ku ktorej sme boli spolu vyzývaní, bol vždy nejaký dôvod ju odmietnuť. Ak za päť mesiacov funkcionári nevedeli zohnať dostatok delegátov, aby ma odvolali, a oni od začiatku vedeli, že to číslo je okolo dvesto, tak si myslím, že ich koncept bol neúspešný.“

Len preto, že nedosiahli potrebné kvórum?

„Rovnako ako pri odvolávaní premiéra je úplne jedno, koľko ľudí zahlasuje proti, podstatné je, či sa nadpolovičná väčšina poslancov zhodne, že nechcú mať premiéra. V SDKÚ je to úplne rovnaké, len to kvórum je trochu vyššie. A, mimochodom, nezohnali si ani len nadpolovičnú väčšinu všetkých pozvaných delegátov. Ani len to nie.“

Prečo na kongres neprišlo viac ako sto delegátov? Nie sú to ľudia, ktorí už so stranou nechcú mať nič spoločné?

„Nie, delegátov sme mali len z aktuálnych členov. No poviem, prečo pár desiatok ľudí neprišlo. Povedali mi – Paľo, títo ľudia ťa neodvolajú a my potrebujeme robiť kampaň. Napríklad členovia z bratislavskej Dúbravky mi povedali, že mi nijak neuškodia, keď tam nebudú, lebo funkcionári si musia zohnať dvesto hlasov. A takýchto bolo viac. Na rozdiel od funkcionárov si myslím, že kampaň je to, čo sme mali v tejto chvíli robiť, a nie tlačiť mimoriadny kongres.“

Čiže výsledok kongresu nevnímate ako vyjadrenie nedôvery?

„O tom, že to je čisto funkcionárska dohoda, ma presvedčilo, keď som zistil, že jeden z podpredsedov, ktorého navrhli, je kandidátom za stranu Smer.“

Primátor Hriňovej, pán Stanislav Horník?