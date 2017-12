Rado Ondřejíček: Bilbordy sú ako otrokárstvo

Autor Cynickej obludy je za zákaz bilbordov, lebo na rozdiel od reklamy v televízii sa im nedá vyhnúť.

28. sep 2014 o 19:53 Matej Dugovič

Rado Ondřejíček pôsobí v reklamnom biznise, je publicistom a autorom stránky Cynická obluda. Je za zákaz bilbordov, lebo na rozdiel od reklamy v televízii sa im nedá vyhnúť.

Ako vnímate množstvo reklamných plôch u nás?

„Všade, kde je šanca, že sa zhromažďujú ľudia, okamžite vyrastajú pomerne nadivoko a v nezdravom množstve. Ľudia väčšinou nemajú možnosť, ako sa im vyhnúť. Je to pirátske vpadnutie do mysle. Veľmi dobre sa dá podľa ich počtu odhadnúť, koľko ľudí asi chodí po ceste, a dokonca aj to, aká cieľová skupina alebo ľudia s akým príjmom tam chodia. Reklamy sa pomerne pružne prispôsobujú.“

Dá sa proti takému pirátskemu zásahu brániť?

„Nikde na svete asi nie je štát, kde by boli reklamy na verejných priestranstvách úplne zakázané, ale minimálne sú regulované. Ľudia si dávajú záležať, aby bolo viac vidno mesto ako reklamu, ktorou je oblepené. Žiadna reklama je skôr utópia, ide mi o otvorenie debaty, aby sa aj zastupiteľstvá zaoberali tým, či je umiestnenie reklamy spravodlivé a férové k ľuďom, a až v druhom rade aby sa riešilo, kde by mala byť a koľko reklamy je veľa. U nás je to ešte v duchu raného kapitalizmu ­ úplne nadivoko. Ako keby existovalo právo každého podnikateľa mať reklamu tak, aby sa jej ľudia nemohli vyhnúť. Vonkajšia reklama na verejnom priestore by mala byť v ideálnom prípade zakázaná a firmy by veľmi rýchlo pochopili, že zákazníkov by si museli nájsť cez iné médiá. Peniaze z takejto reklamy sú pre mesto zanedbateľné a občanom to nedáva žiadne relevantné protislužby. Ani MHD nie je lacnejšia, keď je oblepená reklamou. Mestá predávajú ľudí, ktorí v nich žijú, ale späť im nič nedávajú.“

Vplýva vonkajšia reklama na ľudí aj z iného než estetického hľadiska?