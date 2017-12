Kaníkovi chýbajú na odvolávanie Fica podpisy, zbieranie prerušil

Na zvolanie mimoriadnej schôdze je treba 30 podpisov, Ľudovít Kaník má podľa vlastných slov zatiaľ zhruba 20.

30. sep 2014 o 13:54 TASR

BRATISLAVA. Predseda poslaneckého klubu SDKÚ Ľudovít Kaník dočasne prerušil zbieranie podpisov, ktoré potrebuje na iniciovanie mimoriadnej schôdze parlamentu s cieľom vysloviť nedôveru premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) za jeho postoje ku konfliktu na Ukrajine.

Dôvodom pauzy boli podľa neho udalosti v SDKÚ. So zbieraním podpisov chce pokračovať tento týždeň.

Vidí proruské postoje

"Máme asi 20 podpisov. Samozrejme, že na ich zbieranie má vplyv dianie v SDKÚ a aj konkurenčné nazeranie na akúkoľvek iniciatívu kolegov z pravicových strán. To sa nedá eliminovať. Ale aby sa Slovenská republika nestala trójskym koňom ruských záujmov, je to potrebné a bolo by chybou pozerať, kto s iniciatívou prišiel," myslí si Kaník.

On sám verí, že sa podarí zjednotiť opozíciu v tejto veci tak, ako ju spojilo vyradenie desiatky návrhov z programu poslednej riadnej schôdze parlamentu.

Na to, aby predseda parlamentu musel zvolať mimoriadne rokovanie pléna, je potrebných 30 podpisov. Ak to Kaník splní, snemovňa zasadne do siedmich dní.

Pri návrhu na odvolanie člena vlády sa program rokovania neschvaľuje, schôdza sa teda konať musí.

Paška: Sú nad hrobom

Po tom, ako Kaník ohlásil ambíciu vyzbierať podpisy na odvolanie premiéra, sa k tomu niektorí opoziční predstavitelia postavili skepticky.

"Predpokladám, že pán Kaník vie, že takáto vážna vec sa musí prerokovať najskôr na úrovni predsedov strán," odkázal pred týždňom Pavol Abrhan (KDH) a podobne zmýšľal aj László Solymos (Most-Híd).

Predseda Národnej rady Pavol Paška (Smer) Kaníkovu iniciatívu okomentoval slovami, že opozícia znervózňuje ľudí.

"Návrh podáva Ľudovít Kaník, poslanec strany nad hrobom, strany, ktorá sa štiepi a bojuje o to, kto má kľúče od miešačky," odkázal.