Kaník začal oslovovať ľudí do nového tímu SDKÚ

Nechce prezradiť, koho oslovil a či bude v riadiacom tíme. Zároveň odmieta, že by sa postavil na Frešovu stranu.

30. sep 2014 o 10:45 TASR

BRATISLAVA. Predseda poslaneckého klubu SDKÚ Ľudovít Kaník začal oslovovať ľudí, o ktorých si myslí, že by boli vhodní do nového tímu.

Povedal to v utorok pre agentúru TASR s tým, že o stranu by malo ísť všetkým.

Koho oslovil a s akým výsledkom, zatiaľ Kaník povedať nechcel. Rovnako nehovorí, či bude v novom riadiacom tíme aj on sám.

"Mal by sa zostaviť nový tím, ktorý stranu bude viesť v tímovej spolupráci aj s poslancami Národnej rady. Mala by to byť snaha všetkých. Ja robím konkrétne kroky, aby to tak bolo," uviedol.

Kaník zároveň odmietol, že by sa po mimoriadnom Kongrese SDKÚ, po ktorom ostal šéf strany Pavol Frešo vo vedení sám, postavil na Frešovu stranu.

"Ja som na strane SDKÚ, som realista. Odvolávanie predsedu je možné len vtedy, ak je na to dostatok hlasov. Ísť do toho je politický hazard, lebo to má negatívny dosah na to, ako strana navonok vyzerá," dodal.

Prečítajte si tiež: Krajský šéf SDKÚ: Frešo koná ako Stalin s Berijom