Kiska sa v Amerike zasekol vo výťahu

Policajti na motorkách v prezidentovom sprievode havarovali. Jeden je zranený ťažko a druhý ľahko.

30. sep 2014 o 19:31 Matej Dugovič

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska zažil na návšteve USA dve nepríjemnosti v San Diegu.

V nedeľu večer sa asi na hodinu zasekol vo veľkom hotelovom výťahu aj s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, na druhý deň ráno mali dvaja policajti na motorkách z jeho sprievodu nehodu.

Na informácie amerických médií ako prvý upozornil denník Nový Čas.

Šéf tlačového odboru prezidenta Roman Krpelan vraví, že nevie, prečo sa výťah zasekol a ani prečo vyslobodzovanie trvalo tak dlho.

Americká ochranka podľa neho po príchode hasičov do okolia nikoho nepúšťala, ľudí mala spolu so slovenskou ochrankou aj vo výťahu. „Keď všetci vystúpili, mali úsmev na perách. Nebola to žiadna dráma.“

Keby sa podľa Krpelana nestala nehoda policajtov, zaseknutie vo výťahu by bola len úsmevná historka, ktorú rozprávali na stretnutiach v San Diegu.

Prezident podľa Krpelana nehodu nevidel, policajti havarovali pred jeho kolónou. „Prechádzali sme okolo miesta nehody už v čase, keď im pomáhali ich kolegovia. Obaja sedeli na zemi a hýbali sa.“

Šéf tlačového odboru vraví, že Kiska sa o ich stave hneď informoval, neskôr mu povedali, že jeden je zranený ťažko a druhý ľahko.

Prezident sa na Slovensko má vrátiť vo štvrtok, tvrdí, že sa potom vyjadrí k novozvolenej predsedníčke Najvyššieho súdu Daniele Švecovej, ktorú zatiaľ nevymenoval.