Glváč: V zmluve k Spartanom dolaďujeme technické detaily

Prvé z dvoch lietadiel C-27J Spartan by malo byť dodané do 26 mesiacov po nadobudnutí účinnosti kontraktu.

1. okt 2014 o 15:11 sita, tasr

BRATISLAVA. Príprava zmlúv na nákup dvoch lietadiel Spartan je vo finálnom štádiu. Po rokovaní vlády to potvrdil minister obrany Martin Glváč.

„Mal som ambíciu to predložiť už dnes na rokovanie Bezpečnostnej rady, ale dolaďujeme technické detaily, chýba ešte špecifikácia vynútiteľných investícií zo strany ozbrojených síl,“ vysvetlil.

"Najneskôr na ďalšom plánovanom rokovaní rady koncom mesiaca materiál predložím," doplnil šéf rezortu obrany.

Ministerstvo obrany má záujem o dve lietadlá C-27J Spartan v konfigurácii podľa požiadaviek Ozbrojených síl na stredné dopravné lietadlo.

Prvé lietadlo by malo byť dodané do 26 mesiacov a druhé do 38 mesiacov po nadobudnutí účinnosti kontraktu.

Bližšie podrobnosti rezort nechce zverejňovať s tým, že to bude možné až po schválení Bezpečnostnou radou a vládou.

Glváč tiež povedal, že rezort obrany bude musieť v najbližšom období zaobstarať nové radary. Súčasným sa už totiž nedá predlžovať životnosť, pretože ich výrobca sa nachádza na tzv. black liste.

S českým ministrom obrany Martinom Stropnickým sa Glváč dohodol, že obe krajiny pôjdu do vývoja radarov alebo do ich obstarania spoločne.