V Leopoldove sedel nevinný, za zlyhanie obvinili policajta

Peter Végh pykal za svojho brata. Expertíza to dokázala už pred tromi rokmi, len policajt o nej nedal nikomu vedieť.

1. okt 2014 o 14:47 TASR, Veronika Prušová

BRATISLAVA. Bratislavčan Peter Végh si odsedel neprávom šestnásť mesiacov v leopoldovskom väzení za krádež v novinovom stánku aj napriek tomu, že policajt vedel o tom, že mu nepatrili odtlačky prstov, ktoré v trafike zaistili.

Pochybenie policajta potvrdil minister vnútra Robert Kaliňák.

Ministerstvo vnútra aj prokuratúra prípad nanovo preverujú po tom, ako na možný justičný omyl upozornila televízia Markíza.

Mal to nahlásiť súdu

Chronológia december 2010: polícia prichytila zlodeja, ako chce vykradnúť novinový stánok v Bratislave; muž nemal doklady, tvrdil, že sa volá Peter Végh;

apríl 2011: Okresný súd vydal trestný rozkaz, ktorým odsúdil Petra Végha na 16 mesiacov;

október 2011: trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť;

apríl 2012: Peter Végh si začal odpykávať trest;

máj 2012: požiadal o obnovu konania, ktorú po mesiaci súd nepovolil;

september 2014: po medializácii prípad preveruje inšpekcia ministerstva vnútra aj Generálna prokuratúra.

Nadporučík Ivan G. dostal už v máji 2011 stanovisko expertízneho ústavu, ktoré konštatovalo na základe DNA zámenu osôb, dvoch bratov.

Človeka vystupujúceho ako Petra Végha stotožnili podľa výterov s Martinom Véghom. Obaja sa na seba podobajú a obaja už majú záznamy v registri trestov.

To, že sa pri lúpeži prichytený muž vydával za brata, policajt nedal vedieť prokurátorovi ani súdu. Ak by konal, mohol odsúdenie zvrátiť.

V tom čase už síce Okresný súd Bratislava III vydal trestný rozkaz, ktorým Petra odsúdil na šestnásť mesiacov, právoplatný však bol až od októbra.

„Je to pre mňa nepochopiteľné“, povedal o chybe policajta minister Kaliňák. Nadporučík už čelí obvineniu z marenia úlohy verejným činiteľom, za čo mu hrozí trest jeden až dva roky.

Ak by súdy brali do úvahy, že konaním spôsobil závažný následok, odpykať by si mohol jeden až päť rokov.

„Je to v štádiu vyšetrovania, nebudem sa preto vyjadrovať. Len dnes som dostal uznesenie o obvinení a neviem, čo je obsahom spisu“, reagoval policajt na otázku, či mu nie je ľúto, že si po jeho chybe odsedel nevinný človek šestnásť mesiacov vo väzení.

Sedel namiesto brata

Petra Végha prekvapila rýchlosť, akou polícia našla páchateľa tohto justičného omylu.

Kým však súd nanovo nerozhodne, že Peter je nevinný a skutočným páchateľom je jeho brat, nemôže sa ani domáhať odškodnenia od štátu.

Rektorka Policajnej akadémie a odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská sa domnieva, že konať by mala prokuratúra, ktorá by mala dať návrh na povolenie obnovy konania.

Môže tak urobiť bez ohľadu na to, ako dopadne vyšetrovanie policajta, ktorý pochybil.

Peter Végh už raz o obnovu konania žiadal, súd mu nevyhovel. Stále hovoril, že pyká za svojho brata, ktorý sa aj priznal, ale nevedel do detailov opísať, ako sa do novinového stánku vlámal, a tak súd obnovu nepovolil.

Až keď si Peter trest odpykal, tak mu televízia Markíza odobrala odtlačky prstov a nechala ich porovnať s odtlačkami, ktoré policajti odobrali pri zadržaní páchateľa.

Odborník vtedy potvrdil, že ide o dve rozdielne osoby.