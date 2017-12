Členovi gangu sýkorovcov nepovolili obnovu konania

Tivadarovi Mózsimu sa pätnásťročný trest zdal prísny. Požiadal o obnovu konania, súd mu však nevyhovel.

1. okt 2014 o 16:05 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Senát Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici v stredu nevyhovel návrhu odsúdeného Tivadara Mózsiho o obnovu konania v jeho veci.

Člena bratislavského podsvetia zo skupiny sýkorovcov poslal súd do väzenia na pätnásť rokov.

Najprv trest prijal

Uznesenie súd o zamietnutí obnovenia konania nie je právoplatné, Mózsi podal voči nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd.

Mózsi sa priznal k viacerým zločinom a s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, ktorú súd schválil v marci minulého roku.

Za podiel na činnosti skupiny sýkorovcov a ďalšie trestné činy dostal trest pätnásť rokov odňatia slobody v Ústave so stredným stupňom stráženia. Mózsi trest prijal, ale neskôr sa mu zdal prísny.

S odvolaním sa na nález Ústavného súdu o protiústavnosti časti aplikácie sprísňujúcej, tzv. asperačnej zásady, kde sa trest ukladal v hornej polovici upravenej trestnej sadzby, požiadal o obnovu konania. Tiež sa mu nepáčilo, že niektorí jeho kumpáni za podobné skutky dostali tresty nižšie.

Banskobystrický senát Mózsimu vysvetlil, že nezistil žiadne zákonné podmienky na obnovu konania.

Týka sa to aj nálezu Ústavného súdu, ktorý bol známy už v čase schvaľovania dohody o vine a treste medzi prokurátorom a Mózsim a príslušný súd to zobral do úvahy. V opačnom prípade by trest bol nad sedemnásť rokov.

Kto sú sýkorovci

Sýkorovcov stíhajú za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a za obzvlášť závažné zločiny vydieračského únosu, hrubého nátlaku, všeobecného ohrozenia, podvodu, ublíženia na zdraví, nedovoleného ozbrojovania a za zločin poškodzovania cudzej veci.

Skupina nesie meno podľa dnes už mŕtveho Miroslava Sýkoru, v minulosti považovaného za jedného z bossov podsvetia. Zastrelili ho aj s ochrankárom pred hotelom Holiday Inn v Bratislave 6. februára 1997.