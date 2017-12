Voličom sa snažia pomôcť, hľadajú správnych kandidátov

Mimovládky vyzývajú kandidátov, aby pomohli otvoriť radnice kontrole.

1. okt 2014 o 22:29 Michal Piško

BRATISLAVA. Do volieb primátorov, starostov a poslancov zostáva 43 dní, počas ktorých sa o priazeň voličov budú uchádzať tisícky kandidátov. Ako sa v širokej ponuke zorientovať?

Koalícia neziskových organizácií vedená Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) spustila v stredu projekt, ktorý môže rozhodovanie voličom uľahčiť.

Na webe spravnikandidati.sk vyzývajú kandidátov, aby podpísali záväzok presadzovať deväť opatrení pre efektívne a otvorené mestá a obce.

„Sú to zrozumiteľné a ľahko aplikovateľné kroky, ktoré sa dajú zaviesť takmer pri nulových nákladoch,“ vraví Ctibor Košťál z SGI.

Otvorené súťaže aj dlh

Správni Opatrenia efektívne nákupy;

férové výberové konania na miesta v samospráve;

spravodlivé prideľovanie bytov a kapacít v samospráve;

obecné podniky otvorené kontrole;

informovanie o hospodárení samosprávy ;

odpolitizovanie obecných novín ;

otvorená online komunikácia s občanmi;

zapájanie občanov do rozhodovania;

informovanie o rozhodovaní samosprávy.

Opatrenia vytypovali odborníci z ôsmich organizácií, ktoré roky sledujú samosprávy.

Ide napríklad o zverejňovanie obstarávaní aj s ponukami na internete, jasné pravidlá pri prideľovaní bytov či miest v sociálnych zariadeniach a škôlkach.

„Medzi opatreniami je aj povinnosť zverejňovať mená riadiacich pracovníkov v mestských firmách, keďže dnes sú do týchto pozícií často umiestňovaní trafikanti bez potrebnej kvalifikácie,“ hovorí Košťál.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) medzi opatrenia presadil aj zverejňovanie skrytého dlhu obcí.

„Obce skrývajú svoje dlhy v dcérskych spoločnostiach, cez PPP projekty či dodávateľské úvery,“ hovorí riaditeľ INEKO Peter Goliaš.

Projekt vítajú aj miestni aktivisti. Žilinčan Michal Žarnay si zlepšenie sľubuje od záväzku vytvoriť alebo sa pripojiť k jestvujúcemu internetovému kanálu, kde budú môcť občania nahlasovať podnety a radnica bude zverejňovať ich riešenie. Tak vo viacerých mestách funguje Odkazprestarostu.sk.

„Dnes u nás ľudia píšu úradníkom e­-maily alebo môžu prísť na osobné stretnutie vedenia mesta s občanmi, ktoré je však únavné a temer vždy sa koná v problematickom čase,“ hovorí.

Prví kandidáti na stránke pribúdali už v stredu. Podpismi sa zaviazali, že sa do roka od zvolenia pokúsia opatrenia presadiť. Organizácie to budú sledovať a zverejňovať.

Všetko neberú

Viacerí primátori upozorňujú, že so všetkými opatreniami sa zžiť nedokážu.

„Väčšinu vecí podporím,“ hovorí primátor Lipian Eduard Vokál (SDKÚ). Nepozdáva sa mu však návrh na žrebovanie obecných bytov ani voľnejšie vystupovanie občanov na zastupiteľstve. „Je to rokovanie poslancov, nie verejné zhromaždenie.“

Primátor Trstenej Jozef Ďubjak (Smer) vraví, že väčšinu opatrení už majú. Tiež nesúhlasí so žrebovaním bytov, znemožnilo by to prihliadať na sociálne prípady.

Neziskovky umožňujú vybrať si 7 z 9 opatrení.