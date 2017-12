Kukan: Fico kazí imidž Slovenska, pýtajú sa na neho aj europoslanci

Únia bola podľa Eduarda Kukana k sankciám donútená. Postoj slovenského premiéra v europarlamente kritizujú.

2. okt 2014 o 11:30 SITA

BRATISLAVA. Premiér Robert Fico svojimi výrokmi o nezmyselnosti sankcií Európskej únie voči Rusku kazí imidž Slovenska, tvrdí europoslanec Eduard Kukan.

"V zahraničí je to vnímané negatívne, kazí imidž Slovenska. Pýtajú sa na to aj kolegovia tu v parlamente, pretože výroky nášho premiéra registrujú," povedal Kukan agentúre SITA.

Bývalý minister zahraničných vecí by sa podľa vlastných slov nikdy neodvážil tvrdiť, že sankcie sú nezmyselné. Únia bola podľa neho k prijatiu sankcií donútená, pretože najskôr chcela problémy riešiť diplomaticky.

"Rusko bolo veľmi tvrdé, a to donútilo EÚ k sankciám. Sankcie sú formou pôsobenia silnejších negociačných pák na vyriešenie vzťahov s Ruskom. Ja by som tiež nebol za sankcie, ak by bolo možné vyriešiť veci inak, ale keďže to nejde, nie je iná cesta, iba k nim pristúpiť," povedal Kukan.