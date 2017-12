Čentéšovu skartáciu prešetrí Ústavný súd, predvolal si Matoviča

Sudcovia preveria chybu Jozefa Čentéša, pre ktorú ho odmietol vymenovať prezident Ivan Gašparovič.

2. okt 2014 o 19:48 Monika Tódová

BRATISLAVA. Ústavný súd sa po troch rokoch blíži k rozhodnutiu o sťažnosti prokurátora Jozefa Čentéša, ktorého prezident Ivan Gašparovič odmietol vymenovať do funkcie generálneho prokurátora, hoci bol právoplatne zvolený.

Na 23. októbra vytýčil hlavné pojednávanie a vo veci už môže padnúť rozsudok.

Súd si do Košíc predvolal ako svedkov poslanca Igora Matoviča, prokurátora Tibora Šumichrasta či pracovníka počítačového oddelenia Generálnej prokuratúry.

Ide zrejme znovu zisťovať okolnosti skartácie Matovičovej výpovede.

Ten bol u Čentéša vypovedať v už zastavenej kauze kupovania poslancov, prokurátor však omylom výpoveď vymazal. Matovič ju potom o hodinu zopakoval.

Gašparovič to uviedol ako jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol Čentéša nevymenovať.

Matovič: Ľudská chyba

Matovič na súd pôjde.

„Bola to ľudská chyba, stane sa to. Zopakujem to znovu. Bola to pochopiteľná situácia, pán Čentéš odchádzal na dovolenku, manželka bola nervózna, kde toľko je, normálna vec, ktorá sa stane,“ zopakoval Matovič to, čo povedal už niekoľkokrát predtým.