Voľba mládeže SDKÚ o vystúpení je pre Freša neseriózna

V nedeľu chcú mať kongres, ale podľa Pavla Freša ešte nevedia, kde. Počul o špeciálnej výmene kľúča.

2. okt 2014 o 20:45 TASR

BRATISLAVA. Nedeľňajší kongres, na ktorom má mládežnícka organizácia SDKÚ Nová Generácia rokovať o vystúpení zo strany, nie je seriózny.

V stredu to povedal predseda strany Pavol Frešo.

Podľa neho hovorili, že majú kongres, ale ešte nevedia, kde ho majú.

"Znamená to, že istí delegáti prídu, istí nie," zdôraznil Frešo.

"Keď som zvolal kongres ja, vedelo sa päť mesiacov, kde a kedy bude. Tu chcete za tri dni urobiť kongres, ktorý urobí takéto vážne rozhodnutie. Musel by som byť naivný, aby som to bral ako vážny kongres. Niečo som počul o tom, že sa špeciálne menil kľúč a upravoval tak, aby to 'dopadlo dobre'. Nevieme to, lebo o tom nemáme ani jeden papier," konštatuje šéf SDKÚ.

Mládež SDKÚ chce rozhodovať o odchode, pretože Frešo neplánuje odstúpiť z funkcie predsedu.

Frešo priznáva, že do strany oslovuje nových ľudí, ale údajne nevytvára paralelný tím k členom poslaneckého klubu.

Proces, ako bude vyzerať kandidátka na rok 2016, podľa neho beží už teraz.

