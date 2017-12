Arcibiskup Zvolenský neočakáva zmenu postoja cirkvi k znovu zosobášeným

Cirkev by podľa predsedu KBS stratila identitu, ak by sa od svojho radikalizmu odklonila.

3. okt 2014 o 10:08 SITA

BRATISLAVA. Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský neočakáva, že biskupská synoda, ktorá sa začne v nedeľu v Ríme, zmení postoj cirkvi k možnosti pristupovať k sviatostiam pre rozvedených a znovu zosobášených katolíkov.

Ako povedal Zvolenský, pri tejto otázke je cirkevná náuka postavená tak, že nie je na rozhodnutí ľudí. „Je to princíp postavený na nerozlučiteľnosti manželstva, ktorý máme od Ježiša Krista, a ten nie je možné meniť. Preto v tomto zmenu neočakávam,“ povedal.

Zároveň dodal, že synoda bude hovoriť o tom, ako starostlivosť o rozvedených a znovu zosobášených prehĺbiť a zdokonaliť.

Zvolenský zdôraznil, že cirkev rozvedených a znovu zosobášených nepovažuje za vylúčených z cirkvi. „Jedna vec je, že niekto nemôže pristupovať k svätému prijímaniu a druhá vec je byť vylúčený z cirkvi. Cirkev sa chce s veľkou starostlivosťou venovať aj tým, ktorí sú rozvedení a znovu zosobášení. Chce im ukázať, aké sú pre nich možnosti duchovného života. O tom bude hovoriť aj synoda,“ povedal.

Stretnutie s Bohom je podľa neho duchovné. Ide o stretnutie vo svojom svedomí, vo svojom srdci. Tam má každý otvorenú cestu. „Takže stretnutie s Bohom, dotyk Boží cez Sväté Písmo, cez modlitbu, cez účasť na bohoslužbách, je prístupné pre každého, kto sa chce otvoriť pre Božie pôsobenie. Treba, aby sme v cirkvi poukazovali na tieto možnosti pre rozvedených a znovu zosobášených,“ konštatoval Zvolenský.

Cirkev by podľa predsedu KBS stratila identitu, ak by sa od svojho radikalizmu odklonila. „Radikalizmus cirkvi je postavený na posolstve Evanjelia, na slovách Ježiša Krista. Ak by sa cirkev odklonila od evanjeliového radikalizmu, stratila by svoju identitu. Aj keď niekto nedokáže žiť podľa ideálu, neznamená to, že zásady sú nesprávne, že sa neoplatí podľa nich žiť, o ne sa snažiť,“ vyhlásil.

V nedeľu 5. októbra otvorí mimoriadnu Biskupskú synodu o rodine svätá omša v Bazilike sv. Petra v Ríme. Hlavným celebrantom bude pápež František. Svätý Otec zvolal zasadanie synody na 5. - 19. októbra 2014. Jej témou sú Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie.

Toto mimoriadne zasadnutie má byť prvou etapou prác synody a bude zamerané na definovanie súčasného stavu problematiky a otázok kladených v súvislosti s danou témou, vrátane otázok rozvedených a znovu zosobášených, zväzkov rovnakého pohlavia, domáceho násilia, zneužívania či rozpadu rodín.

Druhou etapou má byť riadne generálne zasadnutie naplánované na rok 2015, ktoré má viesť k nachádzaniu operatívnych smerníc pre pastoráciu v rodinách.