Pellegrini: Kontajnerové školy sa osvedčili, vybudujeme tak aj škôlky

S kontajnerovými školami začali na východe krajiny, dnes ich stavajú aj v satelitoch pri Bratislave.

3. okt 2014 o 15:57 SITA

POPRAD. Kontajnerové školy si minister školstva Peter Pellegrini pochvaľuje nielen v regiónoch, kde narastá počet obyvateľov.

„S nie veľa peniazmi sme dosiahli veľký efekt. Priemerná osemtriedna modulová škola sa dá postaviť, ak nám dá obec základovú dosku, za 200-tisíc eur,“ uviedol minister počas piatkovej návštevy v Kežmarku.

V okrese Kežmarok vyrástli tri zo štyroch prvých kontajnerových škôl.

Podľa prednostu Okresného úradu Jána Ferenčáka situácia s nedostatkom kapacít v školách v niektorých obciach kežmarského okresu bola už taká, že museli začať s projektom výstavby modulových škôl.

„Toto bolo východisko z núdze, ktoré sa nakoniec stalo projektom, ktorý našiel odozvu na celom Slovensku,“ povedal o modulových školách Ferenčák.

„Takýmto systémom pomáhame už aj regiónom pri Bratislave, satelitom, kde vyrástlo množstvo rodinných domov a chýbajú tam školy,“ povedal Pellegrini.

Ministerstvo školstva podľa Pellegriniho pripravuje výstavbu modulových škôl v rámci celého Slovenska, keďže je po nich dopyt samospráv.

Ministerstvo chce podobným spôsobom podporiť aj výstavbu materských škôl.

„Boli by sme radi, aby deti od štyroch do šiestich rokov boli do roku 2020 zaškolené minimálne na 95 percent,“ povedal Pellegrini.