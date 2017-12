Most chce za útoky psov na ľudí a zvieratá trestať väzením

Za nevyprovokovaný útok na človeka by hrozil rok väzenia, za útok na zviera by to bol polročný trest.

4. okt 2014 o 13:22 TASR

Lucia Žitňanská.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Majiteľovi psa, ktorý pohryzie alebo poraní bez dôvodu človeka alebo spoločenské či hospodárske zviera, by mohlo hroziť väzenie. V novele Trestného zákona to navrhujú poslanci Mosta Gabriel Csicsai a Lucia Žitňanská. Právnou normou sa bude parlament zaoberať už na októbrovej schôdzi. Poslanci navrhujú novú skutkovú podstatu trestného činu ublíženia na zdraví. Jej cieľom je postihnúť páchateľov v postavení osôb zodpovedných za psa, ktorý ublíži na zdraví inému človeku bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný. Ak bude ublížené jednému človeku, majiteľovi má hroziť rok väzenia. Jeden až päť rokov odňatia slobody má hroziť v prípade viacerých napadnutých osôb, v prípade ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti a v prípade napadnutia chránenej osoby. V situácii, keď pes pohryzie alebo poraní iné spoločenské či hospodárske zviera, Csicsai a Žitňanská navrhujú sadzu do šesť mesiacov. Opoziční poslanci tvrdia, že súčasný zákon upravujúci podmienky držania psov žiadnym spôsobom nerieši hlavný problém, ktorým je zodpovednosť majiteľov psov za ich agresívne a nekontrolované správanie. "Trestná zodpovednosť osôb zodpovedných za psa je spôsob, ktorý bude mať pozitívny vplyv na ochranu života a zdravia obyvateľstva pred pohryzením alebo poranením bez toho, aby bol tento pes sám napadnutý alebo vyprovokovaný," argumentujú. Csicsai a Žitňanská pripomínajú, že ak v súčasnosti niekto "poštve" psa na človeka, toto konanie je postihnuteľné, keďže skutok možno považovať za trestný čin spáchaný so zbraňou.