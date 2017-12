Krajskí šéfovia SDKÚ chcú prezídium, Kukan nového lídra

Na prezídiu chcú riešiť smerovanie SDKÚ, podľa Eduarda Kukana by ho mohol viesť jeden z podpredsedov.

5. okt 2014 o 10:14 tasr, sita

BRATISLAVA. Sedem z ôsmich krajských predsedov SDKÚ požiada v pondelok oficiálnou cestou predsedu strany Pavla Freša o zvolanie prezídia.

Témou majú byť ďalší postup SDKÚ a blížiaca sa októbrová schôdza Národnej rady.

Podľa Viliama Novotného sa ku krajským šéfom ako jediný nepridal trnavský predseda Milan Roman.

Roman je šéfom Ústrednej kancelárie SDKÚ a práve jeho navrhoval Frešo na mimoriadnom kongrese na pozíciu generálneho sekretára namiesto Štefana Kužmu. Roman však zvolený nebol.

SDKÚ je tak po kongrese bez generálneho sekretára aj bez podpredsedov.

Po tom, ako sa delegátom nepodarilo Freša odvolať, sa pozícií podpredsedov vzdali Novotný, Ivan Štefanec aj Martin Fedor.

V nedeľu má o odchode zo strany rozhodnúť aj mládežnícka organizácia SDKÚ Nová generácia.

Europoslanec Eduard Kukan si myslí, že strana, ktorá má predsedu a členskú základňu, ale medzitým nič, nemôže fungovať.

"Pomohlo by, keby sme si zvolili vedenie, na ktorom by sa dohodla absolútna väčšina členskej základne. A treba začať pracovať a prestať s intrigami, ktorých tam bolo teraz veľmi veľa, pretože to je hanba pre celú stranu, keď sa vymieňajú zámky, aby sa niekto nedostal do centrály a podobne," hovorí Kukan.

Europoslanec verí, že hoci strana dnes nemá silného lídra, neskôr sa nájde nový človek s charizmou a čistým štítom.

"Kým takého nájdeme, určite by sa našiel niekto zo súčasných podpredsedov, ktorý by dokázal preklenúť toto obdobie," dodal.

Nad odchodom z SDKÚ neuvažuje, podobne ani Štefanec.