Slovensko dá na afganskú armádu 1,5 milióna dolárov

Konflikt na Ukrajine znamenal pre Alianciu malú revolúciu, hovorí náš stály predstaviteľ pri NATO Tomáš Valášek.

6. okt 2014 o 13:19 TASR

BRATISLAVA. Slovensko bude podporovať afganské ozbrojené sily aj finančne, na ich stabilizáciu pošle v najbližších rokoch 1,5 milióna amerických dolárov.

Na pondelňajšej konferencii Slovenské bezpečnostné fórum 2014, ktorá sa koná v Bratislave, to uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík.

Naši vojaci budú cvičiť a pomáhať

"Chceme dokončiť začaté a preto sme aj deklarovali na summite vo Walese pripravenosť zúčastniť sa na novej nebojovej misii Resolute Support a pomôcť pri budovaní spôsobilostí afganských bezpečnostných síl. Slovensko tiež finančne prispeje na ich stabilizáciu a to sumou 1,5 milióna amerických dolárov v rokoch 2015 až 2017," povedal v príhovore Javorčík.

Slovensko by okrem toho malo poslať do misie NATO maximálne 66 vojakov v dvoch rotáciách ročne. Mandát musí odsúhlasiť parlament.

Hlavnou náplňou činnosti slovenských vojakov by mal byť v novej nebojovej misii NATO výcvik a pomoc afganským národným bezpečnostným silám.

Javorčík taktiež pripomenul záväzky, ktoré Slovensko predstavilo na septembrovom summite vo Walese, kde sa zaviazalo zastaviť pokles výdavkov na obranu, do roku 2020 vyčleniť 1,6 percenta HDP na obranu, či do roku 2016 dávať 20 percent obranných výdavkov na modernizáciu armády.

Ukrajina spôsobila malú revolúciu

Podľa stáleho predstaviteľa Slovenska pri NATO Tomáša Valášeka, posilnenie bezpečnosti nebude zadarmo.

"To, čo sa stalo v našom bezprostrednom susedstve, je dramatické zhoršenie bezpečnostnej situácie, preto vnímam tie nové náklady do obrany, 1,6 percenta, ktoré boli sľúbené vo Walese, ako síce nákladné, ale absolútne nevyhnutné opatrenie, ktoré je náplňou základnej funkcie vlády a štátu a to je postarať sa o bezpečnosť štátu a občanov," povedal počas konferencie.

Konflikt na Ukrajine priniesol podľa Valášeka aj zmeny v NATO.

"Pre Alianciu znamenal konflikt hneď v bezprostrednom susedstve v podstate nič menšieho ako malú revolúciu. Od konca februára sme v podstate prekopali takmer všetky dokumenty, koncepcie, manuály pre riešenie kríz a pre plánovanie ozbrojených síl a pre plánovanie našej reakcie na krízu," dodal.