Vlaky na trati Bratislava - Šurany budú v októbri meškať

Dopravu obmedzia do 15. októbra od 8:00 do 16:40. Ôsmim rýchlikom zmenia trasu s meškaním do 25 minút.

6. okt 2014 o 13:53 SITA

(Zdroj: Ilustračné SME - Vladimír Šimíček)

Písmo: A - | A + 5 0 BRATISLAVA. Pre rekonštrukčné a stavebné práce na železničnej trati medzi stanicami Šurany a Palárikovo budú do 15. októbra meškať vlaky jazdiace po tejto trati. Riaditeľka Odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Jana Morháčová informovala, že na trati Bratislava – Šurany v úseku medzi Šuranmi a Palárikovom bude obmedzená premávka v čase od 8:00 do 16:40. Obmedzenia sa dotknú ôsmich rýchlikov, ktoré budú mať zmenenú trasu a pôjdu cez stanicu Nové Zámky. Rýchliky prídu do cieľovej železničnej stanice s meškaním do 25 minút. Meškať deväť až dvanásť minút bude aj desať osobných vlakov. Podrobný zoznam vybraných vlakov je zverejnený na stránke slovakrail.sk.