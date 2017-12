Z Afganistanu sa vrátil posledný kontingent našich vojakov

V Afganistane zostalo päťdesiat vojakov, vrátia sa do konca roka. Parlament má rozhodnúť o ďalších.

7. okt 2014 o 12:45 SITA

TOPOĽČANY. Slovenských vojakov z poslednej rotácie v rámci operácie ISAF v Afganistane privítal v utorok v centre Topoľčian minister obrany Martin Glváč.

Za desať rokov sa v tejto operácii vystriedalo v 22. rotáciách 3 591 príslušníkov slovenských ozbrojených síl, medzi nimi aj sedemnásť žien.

V utorok ich bolo na topoľčianskom námestí viac ako 240.

Počas symbolickej kontroly prítomnosti zazneli aj mená Daniela Kavuliaka, Edmunda Makovníka a Patrika Fraštiu, ktorí minulý rok zahynuli pri plnení bojových úloh.

V Afganistane zostalo už len 55 slovenských vojakov, ktorí sa vrátia do konca roka.

"Vďaka vám sú dnes slovenskí vojaci synonymom spoľahlivosti, profesionality a absolútnej dôvery. V každej rotácii odviedli kus dobrej práce a prezentovali sa len na tej najlepšej úrovni," povedal vojakom minister Glváč.

Medzi ich hlavné úlohy však patrila ochrana a obrana základne, poradenská činnosť jednotkám afganských bezpečnostných síl a zabezpečenie komunikačných a informačných systémov.

Slovenskí vojaci v Afganistane podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Milana Maxima zabezpečovali vstupy na spojenecké základne, mesačne len v Kandaháre skontrolovali 20-tisíc osôb a deväťtisíc vozidiel.

Zanechali za sebou dva milióny metrov štvorcových odmínovaných plôch, všetko bez jediného zranenia.

Podieľali sa na budovaní ciest, nemocníc a škôl.

V budúcom roku by do Afganistanu malo odísť v dvoch polročných rotáciách 65 vojakov do novej výcvikovej misie Resolute Support, ich vyslanie však musí schváliť Národná rada.