Galka a Kaliňáka rozhádala obmena letiek, minister prinesie analýzu

Zlúčenie letiek by podľa Roberta Kaliňáka nič nevyriešilo, spraví analýzu dvoch ponúk na obmenu lietadiel.

7. okt 2014 o 15:27 sita, tasr

BRATISLAVA. Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) a poslanec parlamentu Ľubomír Galko (SaS) sa na branno-bezpečnostnom výbore parlamentu hádali o vládnej letke.

Kým Galko navrhuje zlúčiť letky ministerstva vnútra a obrany, podľa Kaliňáka by sa tým nič nevyriešilo.

„Držať dve letky pre štát ako Slovensko je luxusom, zlúčenie by prinieslo úsporu,“ hovoril Galko.

Podľa Kaliňáka sa neušetrí

Minister Kaliňák povedal, že každý štát potrebuje pod ministerstvom vnútra letku, pretože lietadlá a vrtuľníky potrebujú aj policajti a hasiči.

Druhá vec je podľa Kaliňáka preprava ústavných činiteľov a poskytovanie humanitárnej pomoci.

„Ministerstvo vnútra nepotrebuje mať veľké lietadlá, musíme mať ale civilnú kapacitu na prepravu občanov,“ skonštatoval Kaliňák.

Kaliňák sa vraj nebráni tomu, aby politici lietali pod rezortom obrany, nič sa tým však podľa neho nevyrieši.

„Ak by sa presunuli na ministerstvo obrany veľké dopravné lietadlá, nič sa tým neušetrí, lebo rezort obrany nemá civilných pilotov,“ povedal.

Čo sa týka humanitárnych letov do krízových oblastí, Slovensko nemá národného prepravcu, tak sa lieta pod rezortom vnútra. Podľa Kaliňáka sa takéto lety jednoduchšie vybavujú pre civilné lietadlá než pre vojenské.

Slovenská armáda je pripravená využívať svoje dopravné lietadlá aj na prepravu ústavných činiteľov, reagovala neskôr na diskusiu hovorkyňa ministerstva obrany Martina Balleková.

Armáda podľa nej disponuje malými dopravnými lietadlami L-410, ktorých dolet je približne 1400 km.

Z Talianska a Rakúska

Kaliňák poslancov výboru informoval o dvoch ponukách na obmenu lietadiel. Taliansko ponúka rezortu vnútra lietadlo Airbus 319 a menší Falcon za 20 miliónov eur.

„Toľko peňazí nemáme,“ povedal Kaliňák.

Druhá ponuka prišla od rakúskej charterovej spoločnosti. Za sedem miliónov eur a naše dva stroje Jak-40 by štát dostal dve stredne veľké lietadlá Fokker 100.

Výhodou tejto ponuky je podľa Kaliňáka to, že Fokker má servisné stredisko na bratislavskom letisku.

Ponúkané stroje sú vyrobené v roku 1991 a 1992, ale v roku 2007 boli na generálnej oprave, využívať by sme ich mohli najbližších 15 rokov.

Ruský Tupolev 154 M, s ktorým sa momentálne lieta, by sa potom využíval ako nákladiak.

Druhé „Tučko“, ktoré je odstavené na bratislavskom letisku, by išlo do múzea. Obnovenie jeho letuschopnosti by stálo asi toľko, koľko vychádza ponuka z Rakúska.

Fedor to nevidí výhodne

Kaliňák povedal, že nechce z výmeny lietadiel robiť politiku, preto chce politický konsenzus. „Prišiel som sa poradiť,“ povedal.

Galko vyhlásil, že takýto nákup nepodporuje a trvá na zlúčení letky vnútra a obrany.

Poslanec Martin Fedor (SDKÚ) vyhlásil, že ak má zostať zachovaný koncept dvoch letiek, tak spomínaná ponuka nie je nevýhodná.

Výbor si vypýtal od Kaliňáka analýzu oboch ponúk a tiež prehľad o tom, aký systém letiek využívajú európske krajiny.

Predložiť ju má do dvoch týždňov.

