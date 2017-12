Krajcer zvoláva na debatu o odluke cirkvi od štátu

Pozvánku na rokovanie poslali všetkým poslaneckým klubom. Cirkev by chcela za odluku reštitúcie.

8. okt 2014 o 9:54 TASR

BRATISLAVA. Slovensko by malo prestať schovávať hlavu do piesku a podobne ako naše okolité štáty by sa malo vyrovnať s otázkou odluky cirkvi od štátu.

Tvrdí to exminister kultúry a súčasný poslanec Daniel Krajcer (nezaradený).

Spolu s Martinom Chrenom (nezaradený) pozvali v stredu listom na rokovanie o odluke cirkvi od štátu všetkých predsedov poslaneckých klubov v parlamente.

Podľa oboch členov snemovne to nebude prvé stretnutie v súvislosti s ich iniciatívou za finančnú nezávislosť cirkvi od štátu.

"Model odluky cirkvi od štátu sme už predstavili niektorým najvýznamnejším cirkvám. Stretnutia by mali pokračovať na expertnej úrovni, rovnako tak aj s predstaviteľmi mimovládnych organizácií," uviedol Krajcer.

Poslanec je presvedčený, že pre tuto tému je potrebné získať širšiu spoločenskú a politickú podporu.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský nedávno uviedol, že ak bude chcieť štát vyriešiť financovanie cirkví, bude sa musieť zaoberať aj otázkou vrátenia majetku cirkvám, ktorý im v minulosti bol odobratý a vtedy slúžil v oblasti školstva, výchovy alebo sociálnych služieb.

Zároveň tvrdí, že katolícka cirkev v súčasnosti nepotrebuje otvárať otázku financovania, ale na druhej strane sa tomu ani nebráni.

"Je to otázka komplikovaná, ktorá sa musí postupne riešiť v pokoji," uzavrel Zvolenský.

Tému otvoril aj minister kultúry Marek Maďarič (Smer).

Ešte v auguste sa v expertnej komisii na riešenie financovania cirkví a náboženských spoločností hovorilo o troch možných spôsoboch financovania cirkví určených na diskusiu.

Malo by ísť o zavedenie daňovej asignácie, zavedenie príspevkov pre cirkvi v závislosti od počtu ich členov a tretím spôsobom by mohlo byť ponechanie súčasného modelu, teda systému priamej štátnej podpory zo štátneho rozpočtu.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Maďarič skúma financovanie cirkví, odluku od štátu vylučuje