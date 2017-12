Na Lešť pôjde moderné stanové mestečko za milión eur

Mobilná základňa od francúzskej firmy má mať aj obranu proti guľkám.

8. okt 2014 o 10:45 SITA, Miroslav Kern

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom denníka SME



BRATISLAVA. Armáda bude mať do troch mesiacov moderné stanové mestečko.

Kupuje mobilnú základňu za 1,16 milióna eur bez DPH, umiestnia ju do výcvikového priestoru Lešť pri Zvolene.

O kúpe informoval web aktuálne.sk.

Od -40 do +55 °C

Základňa bude na naše pomery nezvyčajne rozľahlá. Zaručí to šesť nafukovacích ubytovacích hál, do každej z nich sa zmestí štyridsať ľudí, ďalej šesť ubytovacích stanov – každý pre dvadsať osôb, nafukovaciu jedáleň so 48 poľnými lavicami, kancelársky stan, spoločenskú halu so 64 lavicami, ošetrovňu a ďalších šesť stanov s toaletami, sprchami a priestorom na hliadku.

„Mobilné pracovisko možno použiť na ubytovanie 350 osôb v poľných podmienkach. Zostava tábora je tvorená jednotlivými modulmi s pneumatickou alebo hliníkovou konštrukciou.“

Stanové mestečko má zaručiť vojenský komfort aj v dlhodobejších extrémnych klimatických podmienkach a všetkých ročných obdobiach.

Použiteľné je v teplotách od mínus 40 do plus 55 stupňov Celzia. Po úpravách má odolať aj guľkám zo strelných zbraní.

Mobilné budovy umožňujú „pripevnenie balistickej ochrany k ochrane vnútorného priestoru stanu alebo haly,“ vysvetľuje ministerstvo.

„Čas rozloženia jedného stanu šiestimi osobami je päť až dvadsať minút. Uložené sú v kontajneroch a tak sa dajú previezť na ktorékoľvek miesto na Slovensku i mimo neho,“ vysvetľuje šéf správy majetku na Lešti Ján Rausa.

Mobilná základňa sa dá využiť aj na humanitárne účely.

Príde 1300 vojakov

Na Lešti sa za dva týždne začne veľké cvičenie armád NATO nazvané Ground Pepper, na ktorom má byť okolo 1300 vojakov s viac ako 300 kusmi techniky.

Deväťsto z nich bude zo Slovenska, z Česka príde okolo 300 vojakov, jedenásť z Maďarska a asi 38 vojakov bude zo Spojených štátov.

Či dovtedy stihnú dodať novú stanovú základňu, nie je isté.