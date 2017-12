Zomrel Rudolf Fiby, jedna z kľúčových postáv Sviečkovej manifestácie

Katolícky kňaz Rudolf Fiby patril do Spoločenstva Fatima, ktoré koordinovalo činnosť podzemnej cirkvi.

9. okt 2014 o 10:18 SITA

BRATISLAVA. V Košiciach vo štvrtok zomrel katolícky kňaz Rudolf Fiby, ktorý bol jednou z kľúčových postáv Sviečkovej manifestácie v roku 1988.

„Dnes, keď sa v deň 25. výročia pádu železnej opony v nemeckom Lipsku stretávajú prezidenti Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska, aby si pripomenuli nemeckú „sviečkovú manifestáciu“ (9. októbra 1989), zomrel v Košiciach kňaz Rudolf Fiby zo Spoločenstva Fatima, ktorý bol jednou z nosných postáv a nenápadným hrdinom zmien v Československu,“ povedal predseda Občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia František Neupauer.

Tajne vysvätený

V čase príprav Sviečkovej manifestácie bol Fiby predstaveným Spoločenstva Fatima, ktoré koordinovalo širokú sieť činností podzemnej cirkvi. Neupauer upozornil, že vďaka jeho slovám Sviečku a chuť mám nastalo rozhodnutie, že do manifestácie sa zapoja širšie spoločenstvá.

"Bez aktívneho podielu Spoločenstva Fatima by sa manifestácia určite nebola uskutočnila," povedal František Mikloško.

Rudolfovi Fibymu počas valného zhromaždenia Fóra kresťanských inštitúcií v Žiline 22. novembra 2013 slávnostne udelili čestné členstvo v predsedníctve Fóra kresťanských inštitúcií.

V období komunistického režimu bol Fiby, vedec- matematik, tajne vysvätený za kňaza.

„Čulé boli jeho kontakty a apoštolát v Sovietskom zväze. Po roku 1989 sa podieľal na obnove činnosti organizácií venujúcich sa kresťanským robotníkom. Podieľal sa aj na tvorbe štatútu Komisie pre rodiny pri Konferencii biskupov Slovenska. Od decembra 2012 po náhlej mozgovej príhode bol v košickom hospici,“ dodal Neupauer.

Matematik a kňaz

Rudolf Fiby sa narodil 4. apríla 1946. Študoval na stredných priemyselných školách v Nitre a v Banskej Bystrici.

V roku 1969 promoval s vyznamenaním na Prírodovedeckej fakulte UK, odbor matematika a následne si doplnil pedagogické vzdelanie na filozofickej fakulte. Titul RNDr. získal v odbore Algebra a teória čísiel.

„Je zaujímavé, že aj po roku 1989 sa venoval odbornej činnosti. V roku 1991 absolvoval letný kurz The Understanding of our Time na University of Notre Dame v Indiane v USA,“ povedal Neupauer. Ako asistent pôsobil na Katedre geometrie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Od roku 1975 do roku 1992 bol odborným pracovníkom v Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave a do roku 2003 pracoval vo firme Apex v Košiciach.

Na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach prednášal externe predmet Sociálna etika.