Slováka zatknutého v Thajsku súdia v USA

Na Slovensku mal muž prezývaný Alex vydierať syna podnikateľa, v Thajsku ho vlani zatkli za drogovú činnosť.

9. okt 2014 o 11:44 TASR

BRATISLAVA. So slovenským občanom a bývalým príslušníkom francúzskej cudzineckej légie Adriánom V., ktorého minulý rok v novembri vydali z Thajska do USA, v súčasnosti v Spojených štátoch amerických prebieha v drogovej kauze súdny proces.

Slováka súdia podľa amerických federálnych zákonov z pokusu doviesť do krajiny so svojimi komplicmi väčšie množstvo drogy.

Výška prípadného trestu bude závisieť od návrhu prokurátora.

"Vzhľadom na to, že proces prebieha, a teda občan ešte nie je odsúdený, nemôže požiadať o vydanie do Slovenskej republiky," uviedol hovorca slovenskej diplomacie Peter Susko.

Zatkli ich na ostrove Phuket

Extradícia piatich mužov vrátane Adriána V. z Thajska do USA prebehla 19. novembra minulého roka.

Pätica je podozrivá zo sprisahania s cieľom pašovať kokaín v rámci medzinárodnej zločineckej siete, informovala vtedy agentúra AP.

Šéf thajskej polície Somyot Pumpanmuang oznámil, že Slováka, Filipínca, Taiwančana a dvoch Britov sprevádzali na letisko do Bangkoku zástupcovia amerického Národného úradu pre kontrolu obchodu s drogami (DEA).

Pumpanmuang povedal, že muži sú podozrivými komplicmi šéfa údajnej zločineckej siete, 48-ročného Josepha Huntera. Rovnako ako päticu mužov aj jeho zatkli v septembri na thajskom ostrove Phuket.

Hunter, bývalý americký vojak, podľa úradov riadil organizáciu nájomných vrahov.

Thajsko ho vyhostilo a v New Yorku ho obvinili zo sprisahania s cieľom zabiť agenta DEA. Okrem toho čelí obvineniam z drogovej trestnej činnosti.

Z krajiny ušiel v 90. rokoch

Na Adriána V., prezývaného Alex, na Slovensku stále síce platil príkaz na jeho zatknutie, ale nebol na neho vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz.

Na obvineného vydal Okresný súd v Trnave v apríli 1999 príkaz na zatknutie, nakoľko sa nezdržiaval v mieste trvalého bydliska, bol na neznámom mieste, vyhýbal sa trestnému stíhaniu. Stíhaný je pre trestný čin vydierania a obmedzovania osobnej slobody.

V polovici 90. rokov sa mal Adrián V. s ďalšími dvoma mužmi dopustiť vydierania na synovi istého podnikateľa zo Záhoria.

Zo Slovenska mal odísť ešte v 90. rokoch a istý čas pôsobiť aj v cudzineckej légii.

Jeho manželka bola Thajčanka, údajne dcéra policajného funkcionára. Jeden jeho známy sa o ňom vyjadril, že vybavoval falošné doklady a povolenia na vstup do krajiny.

Podľa iných informácií však Alex, známy aj pod prezývkou Frico, mal uniknúť pred slovenskými orgánmi práve do francúzskej cudzineckej légie a potom po nezhodách utiekol aj z tejto služby práve do Thajska, do mesta Pattaya