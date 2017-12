Procházka: Fico podľa Žiliny vydiera tých, ktorí nevolia Smer

Vláda pred voľbami odpustila Žiline dlh, lebo má primátora Smeru. Sieť by ho vraj odpustila tiež.

BRATISLAVA. Strana Sieť je podľa predsedu Radoslava Procházku pripravená bojovať s nadvládou Smeru.

Treba ju čo najskôr vymeniť, začať možno už v komunálnych voľbách 15. novembra, povedal Procházka. vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave.

"Sme pripravení na zásadné politické kroky smerujúce k zjednoteniu úsilia pravého stredu zvíťaziť aj v komunálnych voľbách nad Smerom," vyhlásil Procházka.

Vládu chce zostavovať už v roku 2016.

Procházka: Fico ukázal prostredník

Líder Siete dodal, že dnes je to o tom, či dovolíme, aby sa zo Slovenska stala pobočka Smeru, s.r.o., alebo či to bude krajina, v ktorej ľudia majú nárok na slušné zaobchádzanie.

Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) odkázal, že táto krajina patrí všetkým, nielen tým, ktorí majú stranícku knižku Smeru.

Reagoval tým na vyjadrenia premiéra, že vláda mohla v stredu pomôcť Žiline odpustením dlhu 17,5 milióna eur preto, lebo primátor mesta Igor Choma (Smer) patrí do rovnakej politickej štruktúry.

Procházka považuje takéto vyjadrenia za vydieranie ľudí, ktorí nevolia Smer.

Fico totiž podľa Procházku odkázal nevoličom Smeru, že buď budú voliť sociálnych demokratov, alebo si ich vláda nebude všímať.

"Premiér prekročil všetky hranice, keď nevoličom Smeru ukázal vztýčený prostredník," povedal Procházka.

Ficove vyjadrenia považuje "absolútne za hranicou" najmä preto, že rozdáva peniaze zo štátneho.

Podporu Smeru nevidia

Šéf Siete zároveň povedal, že ak by dnes vládu viedla Sieť, tiež by sa rozhodla pomôcť Žiline. A to bez ohľadu na to, či mesto vedie stranícky funkcionár Smeru, alebo príslušníci iných strán či nestraník.

"Pre Sieť budú vždy prioritné potreby ľudí a nie stranícka príslušnosť," uzavrel Procházka.

Na otázku o podpore Smeru pre kandidátov Siete na primátorov Andreja Hrnčiara (Martin) a Kataríny Macháčkovej (Prievidza) Procházka povedal, že o podpore nevie.

Hrnčiar aj Macháčková trvajú na tom, že kandidujú iba za Sieť a to, či im prejavili za ich prácu uznanie aj iné strany, nepovažujú za problém.

Peniaze Siete sú vraj čisté

Zdroje na financovanie Siete sú čisté ako slza, tvrdil na tlačovej konferencii Procházka.

"Je to bankový úver, za ktorý ručíme budúcimi príjmami Siete a mojím osobným majetkom," pripomenul Procházka.

Sieť má na financovanie úver z českej Fio banky vo výške 800-tisíc eur. Procházka nevie dnes povedať, či to bude stačiť na poriadnu kampaň pred parlamentnými voľbami v roku 2016.

"Ak budeme potrebovať, tak sa budeme snažiť úverové zdroje rozšíriť. Či to bude nevyhnutné, v tejto chvíli neviem. Ale budeme chcieť mať na jar 2016 solídnu kampaň, aby sme dostali príležitosť zostaviť vládu a vymeniť Smer," uviedol Procházka.

Ak by sa Sieť dostala do parlamentu, získala by príspevky od štátu.

Príspevok dostávajú strany už pri volebnom výsledku tri a viac percent. Ak získajú päť percent a dostanú sa do parlamentu, dostávajú strany peniaze aj za poslanecké mandáty.

Podľa Procházku sa banka, ktorá dala strane úver, spolieha aj na tieto budúce príjmy Siete.

"Sieť ako hlavný súper Smeru vykazuje všetky predpoklady na to, že bude v plnom rozsahu a bez problémov spôsobilá vrátiť úver z budúcich príjmov," povedal dnes Procházka.

Za financovanie nestíhajú

Líder Siete sa opäť nevyhol otázkam o financovaní jeho prezidentskej kampane a nahrávke od Igora Matoviča (OĽaNO), na ktorej sa hovorí o financovaní kampane bez bločku.

Procházka trvá na tom, že nikdy nebol trestne stíhaný a nekonal protiprávne.

"Nikdy v živote som nebol trestne stíhaný a budem sa aj v budúcnosti správať tak, aby som ani nedal dôvod na svoje trestné stíhanie," uviedol.