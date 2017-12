Sieť navrhuje príkaz kosiť súkromné pozemky

Miroslav Beblavý predloží návrhy za Sieť. Chcú nimi zosúladiť dopravu či určiť výbeh pre psy.

9. okt 2014 o 16:52 TASR

BRATISLAVA. Mimoparlamentná strana Sieť chce zlepšiť a zjednodušiť život ľuďom v mestách a obciach.

Prichádza preto s návrhmi noviel zákonov, ktoré v parlamente predloží podpredseda Siete a poslanec Miroslav Beblavý.

Informovali o tom podpredsedovia Andrej Hrnčiar a Katarína Macháčková.

Právne normy majú riešiť otázku držania psov, chov hospodárskych zvierat, kosenie pozemkov či pokuty pri používaní alkoholu na verejných priestranstvách.

Majú tiež znížiť byrokraciu pri používaní osobných údajov a zlepšiť integrovanú dopravu.

Za nekosenie pokuta

Sieť by chcela, aby obce nemuseli značiť miesta, kde je zakázaný pohyb psov, ale tie, kde je ich výbeh dovolený.

"Takých miest je menej, bolo by to ľahšie," povedala Macháčková.

Chce tiež jasnejšie vymedziť, čo sa rozumie pod verejným priestranstvom.

Navrhujú aj zmenu, ktorá by obciam dovolila prikázať vlastníkom súkromných pozemkov kosiť pozemky. Za nedodržanie povinnosti by mali hroziť sankcie.

Sieť chce tiež, aby bolo jasné, že mestá a obce majú určovať pokuty pri používaní alkoholu na verejnom priestranstve.

Osobné údaje

Strana ďalej navrhuje zaviesť pravidlo, že všetky novelizované pravidlá týkajúce sa samosprávy budú vždy účinné od 1. januára kalendárneho roku.

Zmeny navrhuje aj v otázke osobných údajov. Hrnčiar poukázal na to, že dnes ak chce starosta či primátor napríklad zagratulovať jubilantovi, porušuje zákon, hoci má prístup k matrike. "Ale nemôže informácie z nej využívať," poznamenal.

Sieť chce tiež riešiť problém s integrovanou dopravou.

"Dnes sa deje, že človek nasadne na autobus v dedine, príde na železničnú stanicu a zistí, že vlak odišiel o tri minúty skôr, ako prišiel jeho autobus. A to je preto, že dopravcovia nechcú poskytovať informácie," vysvetlil. Novela zákona o doprave na dráhach by to mala riešiť.

"Má zabezpečiť, aby dopravné spoločnosti museli poskytnúť integrátorom všetky informácie, ktoré budú požadovať," uzavrel Hrnčiar.