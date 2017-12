Pre údržbu uzavrú tunel Branisko

Úsek diaľnice D1 vrátane tunela Branisko bude v sobotnú noc a budúci sobotný večer uzatvorený.

9. okt 2014 o 18:25 SITA

BRATISLAVA. Pre pravidelnú jesennú údržbu dočasne uzatvoria úsek D1 medzi križovatkami Beharovce a Fričovce vrátane tunela Branisko.

Ako agentúru SITA informoval hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Michal Fúrik, úplne bude úsek uzavretý od piatku 10. októbra od polnoci do soboty 11. októbra do 6:00 a v sobotu 18. októbra od 16:00 do 24:00.

Trasa obchádzky vtedy povedie po ceste I/18 cez horský priechod Branisko. Medzi uvedenými termínmi trasa obchádzky povedie od diaľničnej križovatky Beharovce po ceste I/18, cez horský priechod Branisko a za východným portálom tunela Branisko bude cestná premávka napojená na pôvodnú trasu diaľnice D1 Beharovce - Fričovce.

Uzávierka úseku sa skončí v sobotu 18. októbra o 24:00.