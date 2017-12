AKTUALIZOVANÉ 13:31 Liberáli, ktorí odišli zo SaS a Novy, môžu založiť novú stranu

Strana by podľa agentúry SITA mala vzniknúť do konca roka. Juraj Miškov to označuje za špekulácie.

10. okt 2014 o 9:50 sita, tasr

Juraj Miškov.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Na Slovensku by mala čoskoro vzniknúť nová politická strana. Založiť sa ju podľa informácií agentúry SITA chystajú nezaradení poslanci, ktorí v septembri odišli z Novy. Na začiatku volebného obdobia pôsobili v SaS. Nová liberálno-občianska strana by mala vzniknúť do konca roka, píše SITA. „Keď som v roku 2009 vstupoval do politiky ako úspešný podnikateľ, chcel som pomôcť vytvoriť zo Slovenska prosperujúcu krajinu. Obetoval som tomu súkromie, veľa času, energie a vlastných peňazí. Pre svoj sen som pripravený urobiť všetko. Verím, že takých nás je na Slovensku dosť,“ povedal Juraj Miškov, ktorý má stáť za vznikom novej strany. Pre agentúru TASR Miškov reagoval, že správa o novej strane je zatiaľ iba špekuláciou. Pripomína, že poslanec bez politickej strany má len dve možnosti, ak chce v politike zostať aj po ďalších voľbách. Buď si založí vlastnú stranu, alebo do nejakej vstúpi. „Ak sa rozhodnem pre jednu z nich, oznámim, ako som sa rozhodol. Aktuálne som nezaradený s mandátom do roku 2016. Je tu tiež možnosť, že skončím, viem sa totiž živiť aj vlastnou prácou. Môj život nestojí a nepadá na politike,“ povedal pre TASR Miškov. Pätica nezaradených poslancov Jozef Kollár, Daniel Krajcer, Juraj Miškov, Juraj Droba a Martin Chren odišla 23. septembra z hnutia Nova. Liberáli predtým vystúpili zo strany SaS. Následne oznámili, že zakladajú liberálnu platformu Liberálna dohoda, ktorá mala fungovať ako občianske združenie. Piati poslanci potom 25. mája vstúpili do hnutia Daniela Lipšica Nova, kde vytvorili Liberálnu frakciu. Tá zanikla v júni na návrh predsedu strany Daniela Lipšica.