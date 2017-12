Odpovede Milana Vetráka na články na sme.sk

Odpoveď Milana Vetráka

Finančná kontrola nezistila žiadne závažné pochybenia.

V denníku SME bol dňa 22. 8. 2012 uverejnený článok autorky M. Mihálikovej s názvom „Matovič si asistenta nepreveril, teraz pochybuje“, ktorý obsahuje viaceré nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce tvrdenia a preto by som rád tieto tvrdenia uviedol na pravú mieru.

ÚSŽZ neposkytol štátne prostriedky na jachtu, ale v súlade so zákonom na podporu národného povedomia a kultúrnej identity našich krajanov, ako aj na propagáciu Slovenska a ÚSŽZ, a to aj Slovákovi Marcovi Nanninimu, ktorý za pomoci krajanskej organizácie „My a Vy“ so sídlom v Taliansku a v spolupráci so slovenskými veľvyslanectvami v zahraničí zorganizoval oficiálne stretnutia s krajanmi vo viacerých štátoch a odovzdal im knihy, učebnice a propagačné materiály. Prospešnosť tejto aktivity ÚSŽZ nespochybnila ani finančná kontrola.

Webový portál „Slovenské zahraničie“ stál bez DPH 20 600 eur a v porovnaní s rovnocennými produktmi iných štátnych úradov a subjektov bol lacnejší (napr. RTVS – 138 000 eur, MZV SR – 73 730 eur, MŽP SR – 62 667 eur, MV SR – 34 760 eur), v každom prípade najlacnejší spomedzi ponúk, ktoré boli predložené v rámci prieskumu trhu. Finančná kontrola nekonštatovala, že by v tomto prípade išlo o neprimeranú cenu alebo že by zákazka bola udelená klientelisticky alebo v rozpore so zákonom, či predpismi ÚSŽZ o konflikte záujmov.

Imrich Fuhl ako člen Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ nemohol za svoje členstvo v tomto zbore dostať žiadnu odmenu, keďže to bolo vylúčené priamo štatútom tohto poradného zboru. Ako zástupca šéfredaktora portálu „Slovenské zahraničie“ však dostal odmenu za svoje novinárske príspevky rovnako, ako mnohí ďalší prispievatelia, či členovia redakčnej rady.

Firma Creativ line je jednou z mnohých firiem, ktoré uspeli pri udeľovaní zákaziek. Spomedzi 36 zákaziek, ktoré ÚSŽZ v roku 2011 zadával, uspela 4-krát, viackrát však bola aj neúspešná. Úspešným bol vždy len ten uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu a splnil všetky ďalšie kritériá uvedené vo výzve, ktorá sa v súlade so zákonom zverejňovala na webovom sídle ÚSŽZ, keďže išlo o zákazky s nízkou hodnotou (do 10 000 eur).

Finančná kontrola Úradu vlády SR vo svojej správe č. 14/2012 z 30. 6. 2012 nekonštatovala žiadne závažné pochybenia v kontrolovaných zmluvách a dokumentoch (cca 150 dokumentov) uzavretých počas môjho funkčného obdobia a preto ani nevyvodila žiadne sankcie napr. v podobe pokuty alebo vrátenia štátnych prostriedkov okrem poučenia tých zamestnancov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorí sa konkrétnych formálnych nedostatkov dopustili s cieľom ich vyvarovania sa v budúcnosti.

Žiadne pochybenia v tomto smere doteraz nekonštatoval ani iný relevantný orgán vrátane vlády SR v dekréte, ktorým ma odvolala z funkcie.