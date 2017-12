Hrnčiar zo Siete chce podporu Smeru, Procházka o tom nevie

Sieť chce Smer vymeniť. V Martine bez vedomia predsedu Procházku súhlasila s jeho podporou.

10. okt 2014 o 11:43 TASR, Matúš Burčík

Agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom.

BRATISLAVA. Podpredseda strany Sieť Andrej Hrnčiar naďalej stojí o podporu Smeru vo voľbách starostu Martina.

Dohodu s vládnou stranou podpísal ešte v septembri a trvá na nej aj potom, ako jeho šéf Radoslav Procházka vyhlásil, že Smer treba vymeniť a začať možno už v komunálnych voľbách.

Procházka vo štvrtok povedal, že o Hrnčiarovej dohode so Smerom nevie. Smer v piatok oznámil, že o podporu ho požiadal Hrnčiar a strana súhlasila.

Schôdzka bossov

Hrnčiar tvrdí, že to bolo inak. Ako súčasný primátor Martina rokoval s predstaviteľmi Smeru, a riešili aj problém so spornou zmenkou, pre ktorú mestu hrozí nútená správa.

Za Smer boli na schôdzke žilinský župan Juraj Blanár a miestny šéf strany Ján Kvorka.

„Oni sa ma opýtali, či vieme spolupracovať. Ja som povedal, že by to bolo politicky nepriechodné. Potom sa vyjadrili, že by mohli svojim priaznivcom odporučiť, aby volili kontinuitu. Povedal som, že ak sa tak stane, verejne takéto odporúčanie prijmem.“

Čo podpísal

Hrnčiar upozorňuje, že so Smerom nemá žiadnu dohodu o koalícii, či o prípadnom obsadzovaní kresiel. Logo Smeru nemá ani na propagačných materiáloch. Strana premiéra Roberta Fica mu zatiaľ podporu nevyjadrila.

Dokument z 21. septembra, ktorý Hrnčiar Smeru podpísal, má SME k dispozícii.

Je v ňom len jedna veta. „Zaväzujem sa, že ak strana Smer odporučí svojim voličom, aby ma podporili, verejne to privítam a nebudem hovoriť, že o to nestojím.“ Pre Sieť je podľa hovorcu Jána Orlovského takáto dohoda v poriadku.

Či Smer Hrnčiara podporí a ako, nie je stále jasné. Kvorka v piatok telefón nedvíhal. V martinskej pobočke strany sa nikto nehlásil.