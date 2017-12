Mikloš: V SDKÚ dúfali, že na úspech stačí odstaviť dinosaurov ako Dzurindu a mňa

Bývalý minister financií Ivan Mikloš (54) hovorí o Kažimírovi, spise Gorila aj o tom, čo Iveta Radičová spravila zle.

10. okt 2014 o 20:00 Konštantín Čikovský, Konštantín Čikovský, Dušan Mikušovič

Čo robí Peter Kažimír dobre?

„Dobré je, že sa snaží znižovať deficit verejných financií.“

Iba jedna vec?

„Stále má šikovných ľudí na ministerstve.“

Čo by ste robili inak?

„Povedal som, že je dobré, že sa snaží znižovať deficit verejných financií, a v zásade ho aj znižuje, ale problém je, že to robí spôsobom, ktorý nie je dobrý. Predovšetkým preto, že celá konsolidácia, a nie takmer celá, ale celá, sa deje na príjmovej stránke zvyšovaním daní a odvodov a vôbec nedochádza k znižovaniu výdavkov. Po druhé preto, že keď už dane zvyšuje, tak zvyšuje priame dane, ktoré najviac ohrozujú konkurencieschopnosť. Keď sa k tomu pripočíta neustále zhoršovanie podnikateľského prostredia, slabá efektívnosť verejného sektora vrátane vymožiteľnosti práva a zlý vývoj v oblasti kvality vzdelávania, tak toto všetko zhoršuje naše vyhliadky do budúcna.“

Možno by vám povedal, že je tam tretí rok a zvyšovanie daní prináša čoraz väčší výnos, čo znamená, že to ešte neprehnal.

„To nie je pravda. Globálna konkurencia je a bude čím ďalej ostrejšia. To je jediná istota, ktorú máme. V nej sa súťaží najmä o dve komodity – o kapitál a talenty. Od nástupu prvej Ficovej vlády sa zhoršuje naša pozícia v súťaži o kapitál. Najnovšie číslo hovorí, že v príleve zahraničných investícií sme dokonca za Rumunskom. Za prvý polrok tohto roka prišlo na jedného obyvateľa do Českej republiky 71 eur, na Slovensko desať. Do Maďarska, ktoré robí takú politiku ako robí, prišlo dvakrát viac investícií na obyvateľa ako k nám. To, že sa pri zvyšovaní daní dosahujú vyššie výnosy, je síce pravda, no naša konkurencieschopnosť sa znižuje.“

Peter Kažimír tu nie je, no možno by povedal – ak som našiel zlatú baňu vo výbere DPH, prečo by som to nevyužil.

„Peter Kažimír žiadnu zlatú baňu v DPH nenašiel. Efektívny výnos dane z pridanej hodnoty začal klesať po nástupe prvej Ficovej vlády a klesal enormným spôsobom celé štyri roky. Kažimír bol vtedy štátnym tajomníkom zodpovedným za daňovú oblasť. Dostali sme sa do druhého najhoršieho efektívneho výberu DPH po Grécku. Aj keď sa to otočilo, stále nie sme na úrovni z roku 2006, čo tiež nie je žiadne terno. Navyše, čísla za tento rok ukazujú, že sa to zlepšovanie spomalilo.“

Čo sa podľa vás v roku 2006 stalo, že krivka efektivity išla tak prudko dole? Politicky vieme, že tam bol Smer. No odborníci za Smerom hovoria, že karuselové podvody sa zjednodušili skôr zavedením Schengenu.