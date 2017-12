V Smere navrhujú, aby peniaze na štadióny mohli ísť aj po výstavbe

Podľa opozície je spätné preplácanie nápomocné investorom. Smer argumentuje školskými športoviskami.

11. okt 2014 o 9:38 SITA

BRATISLAVA. Budovanie športovísk a ich rekonštrukcie by malo byť možné preplácať aj spätne. Navrhnúť to chce na najbližšej parlamentnej schôdzi poslanec Ľubomír Petrák (Smer).

"Veľa školských športovísk je v dezolátnom stave a je potrebné ich rekonštruovať. Tam dochádza k tomu problému, že v prípade, ak nemáte vyhlásené výzvy v operačných programoch alebo iné spôsoby financovania a uskutočníte práce skôr, to znamená za vlastné prostriedky, tak ich následne nemôžete mať preplatené," hovorí poslanec.

Petrák chce presadiť, aby v rámci poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na výstavbu športovej infraštruktúry osobitného významu, boli oprávneným výdavkom aj výdavky, ktoré vynaložil na športovisko prijímateľ dotácie v minulých rokoch pred podpisom dotačnej zmluvy.

Refundovať by tak bolo možné výdavky po podpise dotačnej zmluvy bez časového obmedzenia ich úhrady.

Podľa poslanca za Smer by sa uvedenou úpravou zabezpečilo aj to, aby bolo možné preplácať výdavky pri rekonštrukciách po živelnej pohrome v nasledujúcich rokoch, keď sa na to v štátnom rozpočte vyčlenia peniaze.

Zámer sa však nepozdáva nezaradenému poslancovi Miroslavovi Beblavému.

"Ešte viac si uľahčujete rozdávanie peňazí na štadióny," okomentoval Petrákov návrh.

Podľa neho chce strana Smer umožniť, aby investori nemuseli čakať, keď budú mať sebe naklonenú vládu, ale budú si môcť postaviť, čo budú chcieť.