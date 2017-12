Peniaze na triedy na budúci rok ešte nepôjdu

Normatív na žiaka skončí, školy budú dostávať peniaze na triedy. Zmenu komplikuje nefunkčný informačný systém.

11. okt 2014 o 14:55 TASR

BRATISLAVA. Zmena financovania škôl sa neudeje o začiatku najbližšieho školského roka, teda 1. septembra 2015, ale neskôr.

V relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal minister školstva Peter Pellegrini zo Smeru. Termín zmeny podľa neho nie je ešte jasný, no posunúť by sa mala maximálne o rok.

Normatív na žiaka by sa podľa ministerstva školstva mal zmeniť na normatív na triedu, v ktorej by malo byť od 15 do 29 žiakov.

"Problém je, že my momentálne trpíme tým, že nemáme funkčný informačný systém, v ktorom by sme mali mať každé jedno dieťa, školu, pedagóga," povedal minister.

Podľa neho na ministerstve v súčasnosti nevedia presne vypočítať následky zmeny na každú školu.

Exminister školstva a poslanec Národnej rady za SDKÚ Eugen Jurzyca zásadný prelom v kvalite vyučovania so zmenou nečaká.

Upozornil však, že sa bude horšie zostavovať rozpočet rezortu.