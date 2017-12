Bežci sú peklo. Namyslenosť a chémia v jednom

Čo znamená zabehnúť polmaratón pre 42-ročného človeka, ktorý ešte pred pár rokmi fajčil a o behaní ani nechyroval?

11. okt 2014 o 15:10 Konštantín Čikovský

Píše Konštantín Čikovský

Toto sú jeho pomaratónske zápisky.

Na pretekoch stratíte rozum a budete telu prikazovať veci, ktoré nedokáže. Skončí to tým, že vaše nohy začne riadiť niekto iný a vy už pre bolesť nebudete vládať ani len udržať myšlienku.

Keby ste sa verejne nechali mučiť, tak by to bolo čudné. Ale keď nútite amatérske telo, aby bezdôvodne bežalo 21 kilometrov, tak vám tlieskajú.

Po niečo vyše roku behania mám nadváhu už len pár kíl, minulú nedeľu som v Košiciach v 42 rokoch zabehol svoj prvý polmaratón. Keby ste mi ponúkli, že mám robiť živú reklamu na behanie, tak to určite vezmem.

Normálny človek

Normálny človek nemôže mať cieľ začať behať, aby zabehol 21 km alebo celý maratón. V krčme taká stávka padnúť môže, ale nikto to len preto nedodrží.

Neverte nikomu, kto povedal, že začal behať, aby si niečo dokázal. Čo ja som videl, štandardní ľudia začínajú behať preto, lebo sa cítia takí tuční, že im je to trápne, alebo sú to tie typy, čo sa pripoja ku každej módnej vlne - a popritom veria, že behaním aj schudnú.

Niektorí sa hanbia povedať, že začali behať, aby schudli alebo aby boli in, tak hovoria, že začali behať, aby sa "cítili lepšie". Neverte im. Kým nebehali, nemali odkiaľ vedieť, že sa potom naisto budú cítiť lepšie.

Dokazovať nebežcom, že kto začne behať, bude sa cítiť lepšie, je také nezmyselné, ako keď vám jehovista vysvetľuje, že vie ako vás zachrániť. Buď ste jehovista, alebo nie ste.



No aj keď nie ste bežec, tak možno budete kvôli pupku s odporom behať pár týždňov dva tri krát do týždňa, až sa vám tá pravda zjaví. Začnú sa diať veci.

Tešíte sa, že po behu budete unavený. Nemôžete sa dočkať, kedy budete konečne znova unavený. Čím viac budete unavený, tým viac sa budete tešiť. Keď sa unavíte málo, tak budete mať výčitky, že ste neurobili dosť preto, aby ste boli unavený.

Začnete sa aj iných ľudí pýtať, či sa včera dosť dobre unavili.