S priateľkou paroduje Kotlebu: Nacionalisti uverili, že pomáha Rómom

Na stránke na Facebooku prerába priaznivcov krajnej pravice na ochrancov ľudských práv a intelektuálov.

Prvá fotomontáž, ktorá bola odpoveďou na výsledok župných volieb a snímka z pochodu za obľúbenú televíznu postavičku z minulého storočia.

Ako by ste odpovedali na otázku, kto stojí za satirickou stránkou Naše Slovensko?

„Neviem. Stránku robím prakticky len ja s mojou priateľkou. Máme podobný štýl humoru, čiže občas vymýšľame niečo spolu. Ale na túto otázku sa mi odpovedá ťažko. Nechcem prezradiť svoje meno, lebo v Bratislave sa už niekoľko rokov venujem iniciatíve Bratislava bez náckov, v ktorej organizujeme kultúrne akcie, blokády pochodov a priame akcie proti náckom, ako je monitoring a podobné veci. Ja sa s nimi poznám. Oni vedia o mne, ja viem o nich.“

Čo robíte v bežnom živote?

„Študujem filozofiu. Ak by som teda jednou vetou mal povedať, že kto za Naším Slovenskom stojí, povedal by som: študent-antifašista. V tom je asi odpoveď aj na moju motiváciu.“

Autorom ste teda len vy a priateľka?

„Občas nejaké fotomontáže posielajú sami ľudia a keď sú dobré, uverejníme ich. Snažím sa zachovávať určitú dávku inteligencie, aj keď uznávam, že niektoré fóriky sú primitívne. Z tých šesťsto fotiek a koláží, ktoré sme doteraz zverejnili, dvadsať určite poslali aj iní, no drvivú väčšinu som vymyslel ja.“

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="http://i.sme.sk/cdata/9/74/7434559/kot1.jpg" author=""]Ťažká úloha.[/content]

Na fotomontáže treba asi aspoň nejaké základné grafické zručnosti. Ani s tým vám nikto nepomáha?

„Nie, ich úroveň ani nie je bohvie aká. Navyše, časom som začal tie fotomontáže robiť naschvál horšie, aby bolo vidno, že je to fakt montáž. Stávalo sa mi totiž, a samého ma to prekvapilo, že mnohí z podporovateľov Mariana Kotlebu považovali to, čo je na obrázkoch, za reálne. Zdieľali fotku, na ktorej bolo, že sa Kotleba stretol so spisovateľom Michelom Houellebecqom a písali pod ňou, aké je to super. Preto to dávame do roviny, aby bolo zjavné, že to je žart. Pritom by som vedel urobiť montáž, ktorá by vyzerala reálne.“

To s Houellebecqom je pravda?

[content type="longread-pos" pos="left"]

[/content]„Hej. Naposledy sa dosť rozšíril obrázok, kde bol Marian Kotleba, ako búra segregačný múr v Košiciach. Ako to na internete býva, začal si žiť vlastným životom a mnoho ľudí tomu uverilo. V komentároch sa čudovali – doteraz som s ním sympatizoval, ale nechápem, prečo to nechal zbúrať. Občas sa čudujem, že niekto môže byť až taký hlúpy, a fakt ten fór nepochopí. Zrejme tam hrá rolu aj fakt, že naša stránka sa volá takisto ako ich, čiže Naše Slovensko. Nie každý hneď zaregistruje rozdiel.“

Bolo to niekedy aj naopak, teda že si vás pomýlili s Kotlebovou stranou?