Rašimu radí Lengyel, Nesrovnalovi Choleva, iným strojcovia Babiša

Špecialistov na kampane si najalo viacero kandidátov na primátorov.

12. okt 2014 o 20:02 Miroslav Kern

Klientov majú aj ľudia, ktorí pomáhali Andrejovi Babišovi.

BRATISLAVA. Profesionálni poradcovia pre predvolebné kampane nepomáhali kandidátom iba v prezidentských a parlamentných voľbách.

Špecialistov na politické kampane si najíma aj niekoľko kandidátov na primátorov veľkých miest a zrejme aj mestských častí v Bratislave.

Poradenstvo nie je lacné, a preto sa na Slovensku nevyužíva v prípade komunálnych volieb často.

Kandidáti si tak väčšinou stratégiu kampane vymýšľajú sami, alebo s pomocou ľudí z politických strán, za ktoré kandidujú. Takto je to napríklad so stranou Sieť, ktorej kandidáti idú do volieb väčšiny veľkých miest.

V Sieti externých poradcov nemajú a kampane jednotlivých kandidátov vedie tím ľudí zo strany. V prípade najväčšej strany Smer však niektorí kandidáti externých poradcov majú.

„S pánom Rašim konzultujeme stratégiu kampane,“ povedal o kandidátovi na primátora Košíc Richarda Rašiho zo Smeru profesionálny poradca Martin Lengyel.

Ten pred desiatimi rokmi radil lídrovi oranžovej revolúcie a neskoršiemu ukrajinskému prezidentovi Viktorovi Juščenkovi.

Lengyel v posledných prezidentských voľbách viedol kampaň Milana Kňažka. Či pomáhajú aj iným kandidátom, povedať nechcel.

Radí aj firma, čo robila pre Babiša

Ku kampaniam sa externí poradcovia ochotnejšie priznávajú až po ich skončení.

Pre niektorých kandidátov pracuje aj česko-slovenská firma Campaigns, ktorá má za sebou úspešnú kampaň pre stranu ANO Andreja Babiša.